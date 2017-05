Anthony Weiner erkjenner skyld for «sexting» til mindreårig

Den tidligere kongressmannen Anthony Weiner vedgår at han sendte seksuelt ladde meldinger til en 15 år gammel jente.

Allerede før Weiner fredag møtte for en domstol på Manhattan i New York hadde storavisen New York Times anonyme kilder som hevdet at han kom til å gjøre det.

I 17.30-tiden bekrefter en rekke amerikanske medier at han nå har erkjent skyld for såkalt «sexting», som vil si å sende tekstmeldinger eller meldinger via sosiale medier med seksuelt innhold, til en ung jente. Hun var bare 15 år gammel da den tidligere toppolitikeren fra Demokratene i starten av 2016 sendte meldinger med henne.

Filmanmeldelse: Suveren dokumentar om Weiner

Weiner skal ha inngått en tilståelsesavtale med påtalemyndigheten i New York. Avtalen innebærer at 52-åringen vil bli ført inn i det offentlig registeret for seksualforbrytere. Han har også gått med på å ikke anke en eventuell dom på mellom 21 og 27 måneder i fengsel.

Hva dommen til slutt blir er foreløpig uvist. Dette blir opp til en dommer å avgjøre. For Weiner, som en gang ble sett på som Demokratenes kronprins, vil fengsel være den ultimate nedtur.

Les også: Innrømmet ny sex-samtale

SEPARERTE: Anthony Weiner og Huma Abedin var tidligere gift. Foto: AP

Kan ha veltet Clinton

Det var under etterforskningen av denne saken at FBI beslagla Anthony Weiners bærbare PC, der de blant annet fant en rekke e-poster sendt mellom ham og hans fraseparerte kone, Huma Abedin, en av Hillary Clintons nærmeste rådgivere.

Det var disse e-postene som gjorde at tidligere FBI-direktør James Comey gjenåpnet etterforskningen av Hillary Clintons e-postskandale, bare uker før presidentvalget i fjor høst. Mange, inkludert Clinton selv, mener at den manøveren snudde valget i favør Donald Trump.

To dager før valget ble etterforskningen lukket igjen. FBI hadde ikke funnet noe galt.

Les også: «Cyberelskerinne» beklager til Weiners kone

Dermed er det mange som mener at Weiners «sexting» indirekte avgjorde det amerikanske presidentvalget, og at den tidligere politikeren sørget for at hans ekskones sjef ikke ble president.

SKANDALEN-BILDET: Dette bildet sendte kongressmann Anthony Weiner til en 21-årig kvinne i forkant av at han trakk seg fra Kongressen i 2011. Foto: Skjermdump

Flere skandaler

Dette er likevel ikke første gang Weiner opplever en sexrelatert skandale. Allerede i 2011 ble han tvunget til å trekke seg fra Kongressen etter at et tvilsomt bilde, sendt fra hans twitterkonto, ble offentlig kjent.

Han hevdet da først at kontoen var hacket, men innrømmet senere at dette var en løgn. Han måtte også vedgå å ha sendt nakenbilder og meldinger med minst seks ulike kvinner.

Weiner til eks-pornostjerne: Du skryter ikke nok av utstyret mitt

Bedre ble det ikke da han i 2013 gjorde politisk comeback, med et forsøk på å bli borgermester i New York. Han ledet lenge på meningsmålingene, helt til enda flere tvilsomme bilder plutselig dukket opp. Etter det stupte populariteten hans.

En dokumentarfilm, som fikk terningkast seks av VGs anmelder, følger Weiner i tiden da den skandalen dukket opp.