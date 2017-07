TV-kanalen og strømmegiganten HBO hacket

En «Game of Thrones»-episode trues angivelig med å lekkes etter hackingen, ifølge amerikanske medier.

I en pressemelding skriver HBO mandag at de nylig har opplevd et nettangrep som har ført til at konfidensielt materiale er blitt kompromittert.

Ifølge blant annet Entertainment Weekly og Buzzfeed skal det dreie seg om kommende serieepisoder av den populære serie Games of Thrones – og minst ett manuskript som har blitt lagt ut på nett av hackere, som ifølge nettstedene truer med å legge ut materiale.

«Vi begynte å undersøke hendelsen og jobber nå med myndighetene og datasikkerhetsselskaper. Datasikkerhet er en topp prioritet for HBO, og vi tar ansvaret vi har for å beskytte data seriøst», heter det i pressemeldingen.

HBO's Norske talsperson Isabell Langvatn Goren viser til selskapets offisielle uttalelse og ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

Hackerne: – HBO faller

På søndag skal en anonym mail ha blitt sendt til flere journalister hvor hackingen ble annonsert. Ifølge Entertainment Weekly ble dette skrevet i mailen:

«Hei, til menneskeheten. Den største lekkingen av Cyber space-eraen skjer nå. Hva heter den? Åh, det glemte jeg å fortelle. Det er HBO og Game of Thrones……!!!!!! Dere er heldige som får være de første pionerene som får være vitne og får muligheten til å laste ned lekkasjen. Nyt det og spre ordet. Den av dere som sprer godt, vil vi ha et intervju med. HBO faller.»

Så langt har de ikke blitt lekket noen nye episoder av den populære TV-serien. HBO vil ikke kommentere hvilket innhold som er blitt stjålet.

Flere amerikanske medier skriver imidlertid at manuskript for neste episode av «Game of Thrones» skal være lekket, sammen med episoder fra «Ballers» og «Room 104»

Administrerende direktør i HBO, Richard Plepler, skal ha sendt en e-post til sine ansatte hvor han beskriver at det jobbes døgnet rundt for å få orden på situasjonen.

– Jeg er ikke i tvil om at vi skal navigere oss gjennom dette med suksess, skrev han blant annet.

