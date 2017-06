Koblet til hackere – dømt til over fem års fengsel

Anthony Murgio (33) er dømt til 5 1/2 års fengsel, tiltalt for ulovlig veksling av bitcoins som kom både ham og hackere til gode.

Mannen fra Florida i USA ble 9. juni begjært fengslet i over 10 år, og tirsdag falt dommen. Murgio ble funnet skyldig i flere tiltalepunkter, og får dermed 5 1/2 års fengselsstraff, melder Reuters.

33-åringen er blant annet dømt for å ha koblinger til hackere som i 2014 angrep den amerikanske banken JPMorgan Chase.

I tillegg er Murgio tiltalt for ulovlig å ha vekslet flere millioner amerikanske dollar til den virtuelle valutaen bitcoins mellom 2013 og 2015. Dette skal han ha gjort uten lisens, gjennom siden coin.mx.

Transaksjonene ble gjort av folk som ble angrepet av hackere, hevder aktorene i saken. Ofrene fikk sine filer og data kryptert, og hackerne krevde penger i form av den digitale valutaen bitcoins for å få dem låst opp igjen.

Det er vanlig at hackere ber om betaling i bitcoins for å sikre seg mot å bli avslørt.

– Herr Murgios anstrengelser var ledet av ambisjoner og grådighet, sa dommer Alison Nathan, da dommen ble lest.

Under rettssaken ga Murgio uttrykk for at han angrer sterkt på det han har gjort.

– Jeg er klokere i dag enn da saken startet, og jeg beklager all den skade jeg har påført så mange folk, sa han.

– Jeg trodde at det jeg gjorde var OK, men det var ikke OK, la han til.

Murgios forsvarer, Brian Klein, sier at hans klient er fornøyd med straffereduksjonen.

Aktor Eun Choi mener imidlertid at 33-åringen utnyttet ofrenes desperasjon til egen nytte.

Ni mennesker er tiltalt i forbindelse med etterforskningen av JPMorgan Chase-saken, der 83 millioner kontoer ble rammet.