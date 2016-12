Danske Emilie (17) funnet død i innsjø

Politiet mener de står overfor en forbrytelse etter funnet av Emilie Meng (17) et halvt år etter at hun ble meldt savnet. Nå jakter de gjerningsmannen.

Forsvinningen av den vevre 17-åringen har rystet hele Danmark siden hun forsvant sporløst 10. juli.

På julaften ble hun endelig funnet, da en hundeeier gikk tur ved den avsidesliggende innsjøen i nærheten av Borup på Sjelland i Danmark.

Funnstedet ligger mer enn 65 kilometer fra stedet der Meng sist ble sett. Frem til første juledag har politiet jobbet med å sikre spor ved innsjøen.

Politiet er nå sikre på at 17-åringen har blitt utsatt for en forbrytelse, forteller etterforskningsleder Søren Ravn-Nielsen i en pressekonferanse søndag kveld.

Omfattende etterforskning

Politiet understreker at de ikke står på bar bakke, selv om 17-åringen ikke ble funnet før et halvt år senere. De har hele tiden etterforsket saken som en sannsynlig forbrytelse.

– Vi har kikket på 20.000 personer. Nå har etterforskningen gjort at vi har 200 personer i søkelyset, sier Ravn-Nielsen.

Det er likevel en omfattende etterforskning politiet nå står overfor. Det viktigste kan bli sporene de finner på Emilie selv, og rundt funnstedet.

Nye etterforskningsmuligheter



– Familien har fått den verste beskjeden man kan få som familie, at ens barn har blitt utsatt for en slik forbrytelse, sier Ravn-Nielsen.

Politiet mener at hun har ligget der lenge, og deres teori er at hun ble anbrakt i vannhullet like etter at hun forsvant i juli. Funnstedet ligger like ved motorveien, og en av politiets teorier er at gjerningspersonen har transportert henne dit i bil.

SAVNET: Danske Emilie Meng ble sist sett på togstasjonen etter en fest i nabobyen. Foto: , Privat

– Funnet åpner opp for helt nye etterforskningsmuligheter. Nå vet vi at Emilie er funnet langt fra hjemmet sitt, skriver politiinspektør Kim Kliver i en pressemelding.

Ifølge Ekstra Bladet ble 17-åringen funnet av forbipasserende.

Forsvant i sommer



17-åringen ble meldt savnet i juli i år, etter at hun ikke kom hjem fra en fest i nabobyen Slagelse.

Meng ble sist sett på Korsør stasjon, hvor hun hadde gått av sammen med to venninner. Mens venninnene delte en taxi ville Meng gå de fire kilometerne hjem til foreldrene.

Hun kom imidlertid aldri hjem, og siden har politiet nærmest stått uten spor i saken. En uke etter at hun ble meldt savnet sa tidligere politisjef Finn Abrahamsen til VG at politiet trolig sto overfor en krevende sak.

FUNNSTEDET: Politiet gjør tekniske undersøkelser på stedet for Emilie Meng ble funnet død julaften. Ifølge politiet ble 17-åringen funnet i et område hvor det ferdes få mennesker. Foto: Scanpix Danmark , NTB scanpix

Ifølge venninnene hadde Meng gått tom for strøm på festen, men ladet telefonen på toget. Kort tid etter at hun sist ble sett ble telefonen koblet ut, skriver.

Storstilt leteaksjon



Politiet har gjort søk med både dykkere, droner, politihunder og helikoptre. I tillegg har flere hundre frivillige bidratt i leteaksjonen.

Rykter om at dansk politi hadde funnet trøyen hennes ble raskt avvist av politiet.