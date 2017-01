Dansk politi: Far drepte sin familie

Politiet i Danmark mener faren og ektemannen drepte sine fire barn og sin kone, før han tok sitt eget liv.

Det melder politiet i en pressemelding, skriver den danske avisen Ekstra Bladet.

– Basert på de foreliggende opplysninger i saken, er det politiets umiddelbare vurdering at de fire barna og den 42 år gamle kvinnen ble drept av den 45 år gamle mannen, som så tok sitt eget liv, opplyser Østjyllands politi.

Funnet døde i hjemmet



Mandag like etter klokken 12 fikk politiet melding om «mistenkelige forhold» på den aktuelle adressen i villaområdet Amstrup Bakker i Ulstrup, som ligger sør for Randers på Jylland. Senere ble seks personer funnet døde i et hus.

Tirsdag bekreftet politiet at de omkomne er en familie og at de ble funnet i sin egen bolig.

Ifølge politiet er det tale om to gutter på henholdsvis 3 og 11 år, og to jenter på henholdsvis 6 og 16 år som er drept, skriver den danske avisen.



Fortsetter etterforskningen



Dansk politi opplyser i pressemeldingen at det er gjennomført åstedsundersøkelser og rettsmedisinske undersøkelser, og at de seks personene nå er identifisert.

Bakgrunn: Seks personer funnet døde i hus

– Det er snakk om en ganske omfattende etterforskning, og det vil gå noen dager før vi kan gi et endelig svar på hva som har skjedd, har politiet tidligere uttalt.

Det er iverksatt en omfattende taktisk og teknisk etterforskning, og området rundt huset ble tidlig sperret av og undersøkt av hundepatruljer.

Ifølge Ekstra Bladets opplysninger var det gasslukt fra huset som førte til at politiet rykket ut til huset mandag. Politiet avviser nå denne påstanden.