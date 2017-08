Ubåtmysteriet i Danmark: Dette vet vi om den drapssiktede oppfinneren

KØBENHAVN/OSLO (VG) 46 år gamle Peter Madsen har bygget tre ubåter og planlegger å reise ut i verdensrommet i sin egen rakett.

– Da han bygde sin første ubåt, bodde han et års tid på gulvet på kontrollrommet der han bygde ubåten, for å spare omkostninger, sier journalist og forfatter Thomas Djursing til danske TV 2.

Han har skrevet «Raket-Madsen», boken om den nå drapssiktede mannen bak verdens største privatbygde ubåt «Nautilus UC3».

Den kjente danske oppfinneren blir lørdag fremstilt for retten med begjæring om varetektsfengsling, siktet for å ha drept en svensk kvinnelig journalist i 30-årene.

Kvinnen har status som savnet, og Madsen selv mener å ha sluppet henne av på en kai ved Refshaleøen i Københavns havn omkring klokken 22.30 torsdag kveld. Han nekter følgelig straffskyld for drap.

SATTE REKORD: 30. april 2008 sjøsatte Peter Madsen verdens største privatbygde ubåt. Fredag sank det nesten 18 meter lange fartøyet utenfor København. Foto: Hougaard Niels , AP

Djursing, som fulgte oppfinneren tett under arbeidet med boken om ham, har vanskelig for å tro at Madsen med overlegg har drept den svenske kvinnen.

– Jeg er kanskje ikke forbauset over at han har blitt siktet, men det er veldig langt fra siktelse til dom. Det vil være dypt sjokkerende for meg og alt jeg kjenner ved ham, dersom han har gjort det, sier Djursing til den danske kanalen.

Testet rakettfartøy i mars

Helt siden sjøsettingen av «Nautilus UC3», Madsens tredje privatbygde ubåt, har han hatt ett mål for øye: Å sende et menneske ut i verdensrommet og returnere vedkommende trygt til jorden. Det skriver Madsens eget romlaboratorium RML på sine nettsider.

I mars i år tok Madsen et langt skritt i retning målet sitt da han satte seg i sin egen privatbygde maskin, en rakettmotordrevet sentrifuge på en roterende bom. Etter forsøket sa han til danske TV 2 at han har en målsetning om å reise ut i verdensrommet i 2019.

Djursing skriver i boken sin om en gutt som vokste opp med en gammel far som var veldig opptatt av store begivenheter som Titanics forlis. Gjennom hele livet har Madsens hverdag måttet innrette seg etter de store prosjektene hans, ifølge forfatteren.

– Han har en utfordring når det kommer til å samarbeide med andre. Han har en veldig militæraktig innstilling, sier Djursing til TV-kanalen.

I STARTFASEN: Da dette bildet ble tatt 24. april 2004, hadde Peter Madsen akkurat begynt å bygge på «UC3 Nautilus», som fire år senere ble sjøsatt. Foto: Jeppe Michael Jensen , NTB scanpix

Oppfinneren er gift, men har ingen barn.

– Han er en veldig kjærlig person som tenker på andre. Han har en lyrisk side, og han er opptatt av kunst. Han ferdes en del i kunstnermiljøer, sier Djuring.

Madsen: – Feil på tank

Dansk TV 2 fikk fredag et intervju med Madsen selv, der han forklarer hva han mener gikk galt da verdens største privatbygde ubåt sank fredag.

– Det oppsto en feil på en ballasttank. Det var ikke særlig alvorlig i begynnelsen, men så begynte jeg å reparere den. Da ble det veldig alvorlig. Det tok omtrent 30 sekunder før ubåten sank, sa Madsen.

Ubåten, som ble sjøsatt i København i 2008, er nesten 18 meter lang og kan veie opp mot 40 tonn fullt utstyrt, ifølge RMLs nettsider.

Ekstra Bladet skriver at politiet fredag ettermiddag sendte dykkere ned til ubåten, som ligger på syv meters dyp, men at dykkerne ikke kom inn i fartøyet. Lørdag vil ubåten bli forsøkt hevet, ifølge avisen.