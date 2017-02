«Slikkemannen» spredte frykt i København – Nå er han utvist

En makedonsk statsborger kjent som «Slikkemannen» (34) overfalt 22 kvinner i København og slikket dem i ansiktet og på brystene.

Nå er han dømt til fire års fengsel og er i tillegg permanent utvist fra Danmark.

Han var tiltalt for seksuelle krenkelser mot 22 kvinner, etter å ha overfalt dem i sene nattetimer og slikket dem i ansiktet og på brystene. I tillegg var han tiltalt for tre voldtektsforsøk, hvorav to ble omgjort til mindre alvorlige forhold.

– Det var slett ikke min hensikt å ha samleie med noen av jentene som er nevnt her. Jeg har kun forsøkt å kysse, forklarte 34-åringen i retten via sin tolk, skriver Ekstra Bladet.

Han var iført flipp-flopper og joggedrakt i retten, og tok dommen med ro, ifølge den danske avisen.

Syv ganger på halvannet døgn

«Slikkemannen» herjet mellom mai og november i 2015. Han fant tilfeldige kvinner på gaten om nettene, fulgte etter dem på sykkelen sin og overfalt dem.

Overfallene skjedde rundt bydelene Nørrebro og Østerbro. Københavns politi advarte flere ganger kvinner mot å gå alene hjem om nettene i perioden han var aktiv.

På et tidspunkt angrep han syv kvinner i løpet av halvannet døgn.

– Skapte angst i en hel bydel

– Han skremte jenter på hele Nørrebro og skapte angst i en hel bydel. Det bør straffen avspeile, sa aktor Sidsel Klixbüll.

Selv hevder mannen han var ruset på hasj og alkohol, og at hav var «syk i hodet».

En sakkyndig vurdering sier imidlertid at «Slikkemannen» er strafferettslig tilregnelig.

I tillegg til fengsel og permanent utvisning skal han betale erstatning til sine ofre.