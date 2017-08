Slik vil Danmarks justisminister stoppe gjengkrigen i København

KØBENHAVN (VG) Etter en sommer med mange skyteepisoder i København, varsler Danmarks justisminister nå flere nye tiltak mot gjengene.

Danmarks justisminister Søren Pape Poulsen gir 60 millioner danske kroner i året til nye tiltak mot gjengoppgjøret i København.

Justisministeren kommer fredag med en liste over tolv initiativer som skal hjelpe å bekjempe gjengene.

Bakgrunn: Gjengene som står bak bråket i København

Forsvaret skal hjelpe politiet

Det har blitt flere konfrontasjoner mellom gjengene de siste månedene, som har ført til skyteepisoder i Danmark. Noe av årsaken er at gjengen «Loyal to Familia» (LTF) har vokst etter at lederen deres slapp ut av fengsel i mars. Det har igjen ført til at flere andre gjenger har slått seg sammen og gjenopprettet «Brothas» som en samlet front mot LTF. De to konstellasjonene skyter mot hverandre, og flere sivile har blitt skadet som følge av gjengkrigen.

Nå vil justisministeren problemet til livs. Blant annet settes det inn 50 spesialister til å behandle digitale spor. I tillegg kommer flere medarbeidere i politiet til å jobbe med ungdom som er utsatt eller i faresonen for å komme inn i gjengmiljøene.

Regjeringen har dessuten besluttet at Forsvaret skal hjelpe politiet med å bekjempe bandene, ifølge avisen Politiken. Det sier Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen på et pressemøte.

– Vi har bedt rikspolitisjefen og forsvarssjefen om å finne ut av hvordan det kan gjøres best, sier Rasmussen, som ifølge avisen venter svar på det i løpet av måneden.

SIVILE FÅR MERKE DET: Flere sivile har blitt skadet etter mange skyteepisoder blant gjenger i København de siste månedene. Foto: KENNETH MEYER/EKSTRA BLADET

Vil forby banden

Så sent som torsdag kveld var det flere skyteepisoder i danskenes hovedstad. Landets justisminister Søren Pape Poulsen foreslo tirsdag ifølge dansk TV 2 å forby LTF.

– Vi kjemper for noen rettsprinsipper i Danmark. Denne organisasjonen begår den ene kriminelle handlingen etter den andre, så hvis vi kan oppløse og forby den, er jeg klar for det, sa han til kanalen da.

Justisministeren har derfor bedt Riksadvokaten i Danmark om å undersøke hvorvidt banden kan oppløses ved dom, ifølge DR Nyheder.

Flere justisministre har ifølge dansk TV 2 forsøkt å legge ned forbud mot andre bander, uten å lykkes. Pape ønsker likevel å forsøke igjen.

– Man kan jo oppløse en organisasjon, hvis den utøver vold og kriminalitet. Det må simpelthen prøves, hvis det overhodet er mulig, sier han.