Sjefsetterforsker om Emilie-saken: Mobilspor kan bli avgjørende

Eks-etterforsker Jørn Lier Horst mener dansk politi står overfor en vanskelig oppgave. Nå kan nye mobilspor bli avgjørende i saken, forteller dansk etterforskningsleder.

Drapet på danske Emilie Meng (17) har rystet Danmark. Jenta forsvant sporløst i juli og ble funnet død på julaften. Politiet i Sydsjælland og Lolland-Falster har slått fast at hun er utsatt for en kriminell handling.

Politiet har satt i gang en intens jakt på en eller flere gjerningspersoner etter funnet av den døde tenåringsjenta. Funnet av en kniv, liket og andre tekniske spor kan vise seg å bli avgjørende for etterforskningen.

Tidligere politietterforsker og krimforfatter Jørn Lier Horst mener det kan bli vanskelig å løse saken.

– Sånne saker er jo de vanskeligste man får. Man må jobbe bredt nok til å fange alt og samtidig gå i dybden på enkeltspor. Nå har det også gått mye tid siden hun forsvant, sier Horst til VG.

Mobilbruk kan gi nye svar

Etterforskningsleder Søren Ravn-Nielsen i Sydsjællands og Lolland-Falsters politi forteller til Danmarks Radio at mobildata kan bli avgjørende i saken. Store mengder mobildata har blitt analysert siden forsvinningen. Nå har politiet også funnstedet å jobbe ut fra.

Politiet bruker mobiltrafikken i Borup-området, der Emilie ble funnet, og sammenligner denne med trafikken i Korsør, der hun forsvant.

– Det er vesentlig, for hvis det er noen sammenfall som kan brukes etterforskningsmessig kan dette kanskje bringe oss videre i etterforskningen, sier Ravn-Nielsen til DR.

– Her er det snakk om et sted hvor hun er forsvunnet og et sted hvor hun er funnet. Alle telefoner som har befunnet seg på begge steder innenfor et bestemt tidsrom, vil være interessante, sier eks-etterforsker Horst om mulige mobilspor i saken.

Funn av gjenstander

Han regner med at politiet sitter på et omfattende materiale i saken, som de nå må gjennomgå på nytt basert på funnet av liket.

– Svaret kan ligge i materialet som allerede er samlet inn. Nå er dette blitt en drapssak, med et funnsted og et lik. Det blir ofte navet i slike etterforskninger, sier Horst.

Fordi Emilie Meng trolig har ligget i innsjøen over lang tid mener den tidligere drapsetterforskeren at man trolig må se bort fra at politiet finner biologiske spor.

– Men de kan finne gjenstander som kan knytte en person til stedet og til handlingen, sier Horst.

Så langt er det kjent at åstedsgranskerne blant annet har sikret seg en kniv fra funnstedet.

Over 100 tips

Etter at funnet av liket ble offentliggjort første juledag har tipsene strømmet inn til dansk politi. Til VG har de opplyst at de har fått mer enn 100 tips i saken.

– Tipsene vil nok ofte gå på konkrete, navngitte personer. Det kan være mennesker som har oppført seg påfallende. I sånne saker hvor man ikke har tekniske spor, vil slike tips kunne være helt avgjørende, sier Horst.

Den menneskelige hukommelsen er langt fra perfekt, og dette kan også spille inn i saken. Det kan for eksempel oppstå forvirring om tidslinjen for når ulike ting skjedde, forteller den tidligere etterforskeren. Likevel vil det kunne komme nyttig informasjon for politiet.

– Det å gjøre noe sånt vil jo påvirke den som har gjort det. Menneskene rundt gjerningspersonen vil kunne ha lagt merke til noe, sier Horst.

Viktige spor kan ha gått tapt



Motorveien mellom Korsør og Borup er utstyrt med fire aktive kameraer til å overvåke trafikken. Men ingen av kameraene lagrer opptakene. Derfor kan de ikke brukes i politiets etterforskning på drapsmannen, skriver danske BT.

– Vi bruker kameraene utelukkende til å overvåke trafikken i forbindelse med kødannelser, ulykker også videre. Vi lagrer i praksis ingenting. Det er meget strenge regler fra Datatilsynet for den slags, fordi personopplysninger av den slags karakter vil kunne misbrukes i andre sammenhenger, sier Martin Østergaard-Nielsen, sjefen i det danske veidirektoratet til BT.

Eksperter tror motivet var seksuelt



Rettspsykiatere og etterforskere forteller til BT at det mest sannsynlig er en drapsmann innenfor én av tre arketyper som står bak drapet: en psykisk syk forbryter, en person som kjente Meng fra før, eller en forbryter med seksuelt motiv.

De mener sannsynligheten er høyest for at det dreier seg om sistnevnte.

– Drapsmenn av denne typen er avstumpende og selvopptatte av natur. De tenner på spenning og på å ha en annen person under sin kontroll. Personen er farlig for sine omgivelser, men kan også leve et dobbeltliv med familie, barn og fast jobb, sier psykiater Henrik Day Poulsen til BT.

Han har tidligere jobbet i det danske justisdepartementets rettspsykiatriske klinikk.

– Jeg tror mest på at det ligger et seksuelt motiv bak. Det kan være en som har sett henne, og som impulsivt overfalt henne. Men det kan også være snakk om en gjerningsmann som har forberedt seg før han kjørte hjemmefra, for å leve ut en seksuell fantasi, sier Kurt Kragh til BT.

Kragh har bakgrunn som etterforskningsleder i dansk politi. Han forteller at det heller ikke kan utelukkes at flere gjerningsmenn står bak.