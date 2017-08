Savnet ubåt i Danmark forliste – svensk kvinne meldt savnet

Den savnede privatbygde ubåten er funnet, melder danske TV2. Det ble igangsatt en storstilt leteaksjon etter at båten ble meldt savnet natt til fredag.

Fakta om Nautilus Ubåten UC3 Nautilus ble bygget som et hobbyprosjekt av en gruppe ubåtentusiaster med Peter Madsen i spissen. Det tok tre år å ferdigstille fartøyet.



Ubåten er en av verdens største hjemmebygde eksemplarer, og er den tredje som Peter Madsen har designet.

Ubåten kan i teorien dykke til en dybde på 470 meter.

I 2010 skjedde det en batterieksplosjon i maskinrommet. Flere batterier ble skadet, og i 2011 ble ubåten tatt på land og har gjennomgått en omfattende renovering. Kilde: Ritzau og www.uc3nautilus.dk



En svensk kvinne er meldt savnet etter ubåtforliset fredag, opplyser politiet i Skåne til den svenske avisen Aftonbladet.

Ubåten Nautilus ble tidligere på dagen funnet forlist.

Det ble først meldt om at alle ombord kom seg ut, og er i god behold, ifølge opplysninger det danske forsvaret ga til danske TV2 fredag.

To redningshelikoptre og tre skip søkte fredag morgen etter ubåten ved Københavns havn, opplyste presserådgiver Christer Haven i Værnsfælles Forsvarskommando.

– Vi er nødt til å ta utgangspunkt i worst case, så vi leter etter ubåten med alt vi har. Worst case er at den har sunket og ikke kan komme til overfladen med egen kraft, sa Haven til Danmarks Radio tidligere fredag morgen.

Den 18 meter lange ubåten ble meldt savnet klokken 02.30 natt til fredag da den ikke returnerte til kai til avtalt tidspunkt.

Privatbygget

Eieren av ubåten, som har navnet «UC3 Nautilus», er Peter Madsen. Ifølge Jyllands-Posten er Madsen rakettbygger, og han skal selv ha designet og bygget det 40 tonn tunge fartøyet sammen med en gruppe ubåtentusiaster. Ubåten ble sjøsatt i København i 2008.

Rakettbyggeren var selv ombord i båten sammen med en journalist. Sydsvenskan opplyser at journalisten skal være svensk.

NI ÅR PÅ SJØEN: Nautilus-ubåten ble sjøsatt på Reshaleøen i København i mai 2008. Foto: Bardur Eklund , NTB scanpix

Sist sett torsdag kveld

Ubåten ble sist sett i Københavns havnebasseng klokken 20.30 torsdag kveld. Det skal ha blitt gjort en observasjon av det som kan være ubåten lenger ute i Øresund ved 01-tiden natt til fredag.

Ifølge det danske forsvarets operasjonssenter var det planlagt en seilas med ubåten til Bornholm fredag klokken 14.

– Men det ser ut til at det også var planlagt en uoffisiell seilas tidligere, fordi vi har to observasjoner av den. Det kan enten være at det ikke er mulig å komme i kontakt med dem nå, eller at det har skjedd en ulykke, sier Haven, ifølge Ekstra Bladet.