Samles i sorg etter funnet av døde Emilie (17)

KORSØR/OSLO (VG): Med tente lys og et hav av blomster ble avdøde Emilie Meng (17) minnet ved stasjonen hun sist ble observert før hun forsvant.

Mange møtte opp for å minnes Emilie Meng (17) utenfor Korsør stasjon klokken 12.00 andre juledag. De fremmøtte la ned blomster, personlige brev og tente lys. En av dem som hadde møtt opp var Emilies venninne Nadia Kristensen (18).

– Emilie var en god venninne. Hun var alltid glad og smilende. Alle likte henne veldig godt, sier hun til VG.

Tenåringsjenta forsvant sporløst i juli, og store politistyrker har lett intenst etter jenta siden. Julaften gjorde en tilfeldig turgåer et grusomt funn: I en avsidesliggende innsjø fant han en død person.

Det viste seg å være 17-åringen.

Korsør stasjon, hvor mange møttes for å minnes henne i dag, var stedet der jenta sist ble observert før hun forsvant.

Bakgrunn: Emilies forsvinning et mysterium

Kristensen forteller at de siste fem månedene har vært tøffe. Hun er like gammel som Emilie og gikk på samme skole.

– Vi har håpet og håpet at hun skulle komme tilbake. Vi er lei oss, men nå vet vi også at hun ikke er her mer.

HER STOPPET ALLE SPOR: Overvåkningsbildet viser stedet er Emilie Meng sist ble observert, på Korsør stasjon, før hun forsvant. Overvåkningsfoto

– Alle har bidratt



Venninnen forteller at byen har samlet seg rundt Emilies venner og familie de siste månedene. Leteaksjonene har skapt et fellesskap i Korsør.

– Alle har bidratt i letingen etter Emilie. Det at så mange kommer hitt i dag viser at hun er elsket og savnet, sier Kristensen.

Bakgrunn: Emilie (17) funnet død i innsjø

Politiet har ikke fastslått nøyaktig dødsårsak, men opplyser at de er sikre på Emilie Meng ble utsatt for en kriminell handling.

Kunne ikke tro det hun hørte



Vicki Kejser-Kronborg har ledet de frivillige letemannskapene i Korsør, byen Emilie kommer fra, siden hun forsvant for fem måneder siden. Hun kjente ikke Emilie personlig, men flere i hennes nære familie.

– Vi startet en gruppe på Facebook for frivillige allerede den første dagen hun forsvant, forteller Kronborg.

Selv har hun vært med på to store leteaksjoner. Tobarnsmoren, som også kjenner Emilies søsken, reagerte med sjokk på beskjeden om at 17-åringen var funnet død.

– Selv om jeg var forberedt, kunne jeg ikke tro det jeg hørte. Vi håpet hele tiden at hun var i live, sier hun.

Tips har strømmet inn til politiet



Tenåringen ble funnet død ved en innsjø utenfor Borup på Sjælland, mer enn 65 kilometer unna stasjonen. Politiet jobber nå med å kartlegge hele åstedet, og dykkere jobber med å lete etter gjenstander i innsjøen.

Etter meldingen om funnet av liket har politiet fått en rekke tips om saken.

– Vi har fått rundt 45 henvendelser, som vi nå skal bruke de kommende dagene på å gjennomgå, sier politiinspektør Kim Kliver til Danmarks Radio.

Bestevenninnen: – Aldri følt så stor smerte



Sarah Midling, Emilies bestevenninne, forteller om en stor smerte og tomhet etter funnet av tenåringen.

– Aldri har jeg følt så stor smerte og så stor tomhet. I flere måneder har jeg kunnet gått og håpet om at du bare hadde bruk for en pause. At tenåringsproblemene ble for mye en periode, og at du hadde bruk for å starte på nytt. Men det var ikke tilfellet, skriver hun Facebook, melder Ekstra Bladet.

Flere andre venninner sørger også over funnet av den døde tenåringsjenta:

«R.I.P. til en fantastisk jente, en fantastisk venninne og en fantastisk person! Selv om du ikke lenger er med oss, er du i våre hjerter. Har ikke mye annet å si enn at mitt hjerte er knust. Jeg vil elske deg for alltid.», skriver venninnen Nicole Gundtoft på Instagram, ifølge danske BT.

«Jeg er fullstendig knust og tom inni meg. Du er savnet for alltid.», skriver Tanja Gjerulff på Instagram.