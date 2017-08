Overvåkningsvideo kan avsløre ubåtmysteriet i København

KØBENHAVN/OSLO (VG) Drapssiktede Peter Madsen skal ha sendt en tekstmelding til en kollega torsdag kveld, der han avlyste en planlagt tur fredag.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Det opplyser den anonyme kollegaen selv til Expressen.

– Jeg skulle ha reist med han til Bornholm i dag, men så fikk jeg en SMS i går kveld om at det var avlyst. Jeg kan ikke forestille meg at han noensinne kan ha gjort noe som det her, sier kollegaen, som i den svenske avisen beskrives som «en eldre mann».

Mannen fikk aldri noen forklaring på hvorfor turen, som skulle begynne klokken 14 fredag, var avlyst.

Bakgrunn: Kvinnelig journalist savnet – Madsen drapssiktet

Peter Madsen, som selv har bygget og eier ubåten «Nautilus UC3», nekter straffskyld for drapet. Han hevder nemlig å ha sluppet av den savnede svenske kvinnen på en kai ved Refshaleøen i Københavns havn omkring klokken 22.30 torsdag kveld.

Forsvaret fant ubåten

Nå håper dansk politi at videomateriale fra området skal gi svar på den mystiske gåten. Kaien der kvinnen ifølge Madsen ble sluppet av, er nemlig delvis videoovervåket. I tillegg har politiet hentet inn video fra en restaurant i nærheten, skriver danske Ekstra Bladet.

DRAPSSIKTET: Den kjente danske oppfinneren Peter Madsen ble fredag siktet for drap på en savnet svensk kvinne. Madsen nekter skyld for drapssiktelsen. Bildet er tatt etter at han ble reddet i land. Foto: Bax Lindhardt , Scanpix Danmark

Ekstra Bladet skriver at politiet fredag ettermiddag sendte dykkere ned til ubåten, som ligger på syv meters dyp, men at dykkerne ikke kom inn i fartøyet. Lørdag vil ubåten bli forsøkt hevet, ifølge avisen.

Ifølge BT reddet Peter Madsen seg ut av fartøyet ved å hoppe i vannet.

– Han vinket til et redningshelikopter, og mens han gjorde det, sank ubåten, sier et øyenvitne til avisen.

Sett bildene? Dette er Norges nye ubåter

Saken etterforskes for fullt av dansk politi, og på politihuset i den danske hovedstaden satt Madsen fredag ettermiddag i avhør. Etter avhøret ble det kjent at politiet hadde siktet Madsen for drap på den savnede kvinnen i 30-årene.

– Vi undersøker hele saken. Foreløpig har jeg ikke ytterligere kommentarer, sa etterforskningsleder Jens Møller hos Københavnspolitiet, til Ekstra Bladet.

HAVARERTE: Dette bildet er tatt under sjøsettingen av ubåten UC3 Nautilus på Refshaleøen i København i 2008. Foto: Bardur Eklund , NTB scanpix

Etter en storstilt leteaksjon fant det danske Forsvaret ubåten i Köge bukt øst for Østsjælland ved 11-tiden fredag.

Etter å ha hoppet i vannet, skal Peter Madsen ha blitt plukket opp av en sivil båt.

Madsen: – Feil på tank

Øyenvitnet Anders Valsted sier til Ekstra Bladet at han så ubåten seile ut fra havnen i København torsdag kveld, og at en kvinne og en mann da sto i ubåttårnet.

– Det er jo ikke så ofte man ser en ubåt komme seilende. Og slett ikke med en dameskikkelse, som lyste veldig opp i rød jakke. Vi var fire i båten, og vi snakket om at hun så ukomfortabel ut, sier Valsted.

Peter Madsen ble fredag intervjuet av dansk TV2:

– Det oppsto en feil på en ballasttank. Det var ikke særlig alvorlig i begynnelsen, men så begynte jeg å reparere den. Da ble det veldig alvorlig. Det tok omtrent 30 sekunder før ubåten sank, sa Madsen.

Ifølge Jyllands-Posten er ubåteieren rakettbygger, og han skal selv ha designet og bygget det 40 tonn tunge fartøyet sammen med en gruppe ubåtentusiaster. Ubåten ble sjøsatt i København i 2008.

Det er den tredje ubåten den kjente oppfinneren har bygget, ifølge Aftonbladet.