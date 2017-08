Nye skudd i København: To personer til sykehus

KØBENHAVN (VG) Gjennom sommeren har det pågått en bandekrig i Nørrebro. Sent lørdag kveld ble nye skudd ble avfyrt i bydelen.

Vitner på stedet forteller at to maskerte personer kom kjørende på moped da de løsnet fire skudd på Den Røde Plads ved 23.30-tiden, skriver Ekstra Bladet. Politiet bekrefter at to personer er kjørt til sykehus med ukjent skadeomfang.

Ingen er pågrepet for skuddene, som føyer seg inn i rekken av skyteepisoder som har preget den danske hovedstaden siden midten av juni. Den eskalerende gjengkonflikten har vekket stor bekymring, og justisminister Søren Pape Poulsen gikk fredag så langt at han kalte det som skjer på Nørrebro for en «krigssituasjon».

– Gått av hengslene

VG snakket fredag kveld med folk på Nørrebro og de tilstøtende gatene hvor man har vært vitne til noen av skuddvekslingene.

– Det mest skremmende er at bandene også skyter på tilfeldige mennesker som

går i gatene. Her forleden sto en ung mann på en holdeplass og ventet på

bussen. Plutselig kjørte en moped med to menn opp ved siden av ham og åpnet

ild. Den unge mannen ble truffet i benet, forteller en Nørrebro-boer som ikke

vil oppgi navnet sitt.

I dag er det de to gjengene LTF (Loyal To Familia) og Brothas som sprer frykt på Nørrebro. I grove trekk dreier «krigen» mellom de to mafiainspirerte bandene seg om hegemoni og om kontrollen over narkotrafikken og utpressing av butikkeiere og handelsfolk. De som ikke betaler såkalt beskyttelsespenger kan risikere å få butikkene og virksomheten de driver, herpet og ødelagt.

Bartenderen Rasmus Ludvig (25) flyttet til Nørrebro for ti år siden.

– Her i Fredensborgveien har det vært flere skyteepisoder, ikke bare denne

sommeren. Bandene er blitt som en stat i staten. Jeg lar meg ikke skremme, men

hadde jeg hatt barn ville det stilt seg annerledes. Det er gått helt av hengslene

her. Det råder et slags anarki, og vi kan virkelig snakke om at danske

myndigheter har spilt fallitt når man har latt bandene tilrane seg så stor

makt, sier 25-åringen.

«Uforutsigbare villmenn»

Lars Kaae (49) er en ekte Nørrebroer. Hele sitt liv har han bodd her og sett den frodige bydelen i Kongens by utvikle seg til det den er blitt i dag, et område som i mange år har pådratt seg et voldsrykte. Et sted man skal vokte seg for miljøene som er vokst fram etter at MC-bandene fant sine revir andre steder.

FOR LANGT: Lars Kaae refser politi og politikere som han mener har latt gjengene gå altfor langt. Foto: Thomas Sjørup/VG

– Jeg skammer meg over at politikerne har latt det gå så langt. Politiet gjør en heroisk innsats for å prøve å bekjempe denne kriminelle virksomheten som nå har eskalert til et livsfarlig nivå. Jeg er ikke så redd for meg selv, men jeg liker ikke at min 73 år gamle mor skal sykle rundt med disse uforutsigbare villmennene rundt seg. Dette er dessverre en utvikling vi ser i mange land. Men enn så lenge må vi være glade for at det ennå ikke har kommet så langt, og er så ille som det på andre siden av Øresund, i Malmö, sier coachen Lars Kaae.

Seks måneder gamle, Louisa, har ikke peiling på hva som venter henne i det fremtidige Danmark, men pappa Rune Jacobsen (29) sier at selv om han ikke er så veldig bekymret, så ser han utviklingstrekk ved det danske samfunnet som han ikke liker.

– Vi er ikke flinke nok til å inkludere unge mennesker fra de kulturene som er kommet til landet vårt de siste 20–30 årene. Mye av det skyldes at resten av landet gir stort sett blaffen i det som skjer i København. Derfor lar også politikerne det skure og gå. Bandekriminaliteten som har utviklet seg her på Nørrebro burde vært tatt tak i for lenge siden, men fordi kravet ikke har vært sterk nok, er det ingen politisk vinnersak å kjøre den fram. La oss håpe at det fra nå av blir en forandring på dette, sier småbarnsfaren.

– Nordmenn alltid velkommen



Da VG spurte Poulsen om hva han ville si til de hundrevis av nordmenn som hver helg legger weekendturen til Kongens by, gitt den dramatiske situasjonen

bare noe kjempelange steinkast fra den travle handlegaten, Strøget, ble han

litt overrumplet. Så samlet han seg.

– Det er viktig å være klar over at det er noen ganske få gater hvor disse bandene holder til, sier Søren Pape Poulsen, og legger til:

– Dere skal ikke være redde for å reise til København. Gode nordmenn er alltid velkomne hit, sier den danske justisministeren.

PRESSET: Justisminister Søren Pape Poulsen under fredagens pressemøte om gjengkonflikten. Thomas Sjørup/VG

Spørsmålet fra VG fikk danske journalister til å presse Søren Pape Poulsen på hvordan han torsdag kunne hevde at bandekrigen hadde nådd toppen og snart ville være på retur, hvorpå det kom tre nye dramatiske episoder med skuddveksling i København og to andre steder i landet.

Og deretter, fredag ettermiddag, så sier justisministeren at norske turister er velkomne og ikke skal være bekymret for det som skjer i København.

På det svarte justisministeren:

– Nå har vi satt inn soldater til å gjøre oppgavene politifolk hadde ved grensene, det betyr igjen at vi får flere politifolk i gatene i København. Vi gjør alt som står i vår makt til å få has på de kriminelle bandene som ikke viser respekt for noen. Dette skal vi ikke finne oss i. Vi snakker om psykopater med våpen i hånd. De skal ikke kunne true og skape frykt hos menneskene på Nørrebro og andre. De skal alle kunne leve sine liv i fred, sa Søren Pape Poulsen.