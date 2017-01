Leif og Aase vant 114 millioner i lotto

Ekteparet fra Danmark ble mangemillionærer i Eurojackpot fredag.

Det var spent stemning i byen Ølsted i Nordsjælland da det ble klart at noen av byens innbyggere hadde vunnet hele 114 millioner skattefrie kroner i Eurojackpot. Onsdag ettermiddag ga vinnerne seg til kjenne, og møtte opp på butikken hvor de hadde fått tak i vinnerkupongen.

Husker du? Nibarnsmor ble lottomillionær

Skal kjøpe en Hyundai og to oppvaskbørster

68 år gamle Aase Sommer og ektemannen Leif (75) er altså de nybakte mangemillionærene, ifølge Ekstrabladet.

Det hadde versert rykter om at vinnerne ville stå fram akkurat onsdag, så flere pressefolk hadde ifølge avisen møtt frem.

– Når vi har vunnet et så stort beløp, kan vi ikke holde det skjult, sier Leif Sommer, som sier til avisen at han har tenkt å kjøpe seg en Hyundai og to oppvaskbørster.

Leif Sommer er pensjonert murer, mens kona Aase er fysioterapeut. Ifølge Berlingske tidende jobber hun som fotterapeut i byen. En av tilskuerne under tilstelningen går til behandling hos Sommer, og var bekymret for at lottogevinsten ville gjøre at ekteparet nå velger å forlate byen.

– Skal dere flytte?, spurte han.

– Nei, sa Åse Sommer kontant, til kundens lettelse.

Mangemillionær vant nærmere fem millioner i lotto: – Jeg er vant til høye tall

Sov med vinnerkupongen under hodeputen

Gevinsten ble sikret på en kupong kjøpt i butikkjeden Superbrugsen. Det gikk altså noen dager fra ekteparet fikk beskjed om at de hadde vunnet, og fram til de valgte å stå fram. Søndag greide ikke Leif Sommer å dy seg, og gikk ned til butikken uten å gi seg til kjenne som vinneren hele byen snakket om, ifølge BT.

Natten etter at gevinsten var blitt kjent for ekteparet, sov de med kupongen under hodeputen.

Gevinsten på 114 millioner kommer på fjerdeplass på listen over tidenes største danske gevinster. Rekorden er på 315 millioner, som en kvinne vant i 2015.