Kim Isabel (30) savnet etter ubåtdramaet i Danmark

KØBENHAVN/OSLO (VG) Danske Peter Madsen nekter for å ha drept den savnede svenske journalisten Kim Isabel Ferika Wall.

Ubåtkaptein og oppfinner Peter Madsen (46) er siktet for å ha drept kvinnen, men mener selv hun ble satt i land torsdag kveld.

– Peter Madsen er siktet for at han etter klokken 19.00 på et ukjent sted og med ukjent metode, drepte Kim Isabel Ferika Wall, leste politiadvokat Louise Pedersen opp i retten lørdag formiddag.

Samtidig pågikk arbeidet med å heve ubåten etter forliset fredag.

Politiet beskriver Kim Wall som 160 centimeter høy med en spinkel kroppsbygning. Vekten hennes er anslått til 56 kilo.

Hun har skrevet saker for blant andre The Guardian, Foreign Policy og New York Times.

Skal forklare seg

46-åringens forsvarer sier lørdag at Madsen «ser frem til å avgi sin forklaring», ifølge Ritzau. Han hevder nemlig å ha sluppet av den savnede svenske kvinnen på en kai ved Refshaleøen i Københavns havn omkring klokken 22.30 torsdag.

Nå håper dansk politi at videomateriale fra området skal gi svar på den mystiske gåten. Kaien der kvinnen ifølge Madsen ble sluppet av, er nemlig delvis videoovervåket.

I tillegg har politiet hentet inn video fra en restaurant i nærheten, skriver danske Ekstra Bladet.

Madsen: – Feil på tank

Politiet jobber i øyeblikket med å få heiset opp ubåten etter et mislykket forsøk på å ta seg inn i den med dykkere fredag. Direktesendingen fra hevingen ser du her:

VG befant seg tidligere lørdag bare noen meter fra Kystvakten som jobber med å heve den forliste ubåten. Omsider kom imidlertid en mindre båt og ba oss holde minst 500 meters avstand.

Dansk TV 2 fikk fredag et intervju med Madsen selv, der han forklarer hva han mener gikk galt da verdens største privatbygde ubåt sank fredag.

– Det oppsto en feil på en ballasttank. Det var ikke særlig alvorlig i begynnelsen, men så begynte jeg å reparere den. Da ble det veldig alvorlig. Det tok omtrent 30 sekunder før ubåten sank, sa Madsen.

Etter en storstilt leteaksjon fant det danske Forsvaret ubåten i Köge bukt øst for Østsjælland ved 11-tiden fredag.

DRAPSSIKTET: Den kjente danske oppfinneren Peter Madsen ble fredag siktet for drap på en savnet svensk kvinne. Madsen nekter skyld for drapssiktelsen. Bildet er tatt etter at han ble reddet i land. Foto: BAX LINDHARDT , Scanpix Danmark

Etter å ha hoppet i vannet, skal Peter Madsen ha blitt plukket opp av en sivil båt.

Verdens største

Øyenvitnet Anders Valsted sier til Ekstra Bladet at han så ubåten seile ut fra havnen i København torsdag kveld, og at en kvinne og en mann da sto i ubåttårnet.

– Det er jo ikke så ofte man ser en ubåt komme seilende. Og slett ikke med en dameskikkelse, som lyste veldig opp i rød jakke. Vi var fire i båten, og vi snakket om at hun så ukomfortabel ut, sier Valsted.

Ubåten, som ble sjøsatt i København i 2008, er nesten 18 meter lang og kan veie opp mot 40 tonn fullt utstyrt, ifølge RMLs nettsider. Det gjør den til verdens største privatbygde ubåt.