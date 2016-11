Jakter gjerningsmann: To personer skutt ved kjøpesenter utenfor København

En 22 år gammel mann og en 30 år gammel kvinne er skadet etter at de ble skutt ved Lyngby Storcenter.

Mannen ble truffet i ryggen og kvinnen på siden av brystet. Politiet vil ikke si om de to kjenner hverandre.

– Vi etterforsker om det kan være gjengrelatert, sier pressetalsmann Henrik Suhr i Norsjællands politi sent tirsdag kveld.

Politiet vet ikke hvem som har skutt mot de to personene, men etterlyser en mann på rundt 30 år og en liten hvit bil.

Mannen er omkring 165 centimeter høy og slank, iført en halvlang vinterfrakk og en mørkebrun lue. Han hadde også en ryggsekk med seg. Politiet ønsker å komme i kontakt med vitner som har sett noen som passer beskrivelsen.

Ved 23-tiden sier politiet at det for kort tid siden ble funnet en pistol i Lyngby.

– Det er for tidlig å si om den har sammenheng med hendelsen. Det får de tekniske undersøkelsene avdekke, sier Suhr.

Et vitne opplyste til Berlingske tidligere på kvelden at han hørte flere skudd.

– Jeg var sammen med min kone i øverste etasje i Magasin. Der var et av vinduene åpne, og vi kunne høre fem-seks skudd. Jeg kunne se fra vinduet at det var flere kvinner som løp fra stedet, og at noen gjemte seg, forteller øyenvitnet, som også så to ambulanser komme til stedet.

Det er flere kulehull i et butikkvindu i hovedgaten og politiet sperret av et større område.

