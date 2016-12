Familie søkte etter Emilie Meng (17): – Hun lå like ved vår egen hage

BORUP (VG) Familien Mønster hjalp til å lete etter Emilie (17) i Korsør da hun forsvant. Noen måneder senere ble hun funnet drept rett utenfor huset deres.

– Det er bare så sykt …

Christian Mønster rister på hodet. Han peker over familiens gårdsplass og ut over jordet foran huset, mot et punkt noen hundre meter lenger fremme. Det var her Emilie Meng (17) ble funnet død på julaften.

– Vi har to politihunder og var derfor nede i Korsør i sommer for å lete etter Emilie. Samtidig lå hun like i vår egen bakhage.

Går tur med hundene i området



Tenåringsjenta Emilie Meng forsvant sporløst etter en fest 10. juli. Hun vinket farvel til to venninner utenfor Korsør stasjon ved firetiden om morgenen, og siden har ingen sett henne.

SJOKK: Her står Christian Mønster på gårdsplassen sin. Like ved der den blå bilen står parkert, ble Emilie Meng (17) funnet drept. Foto: Kyrre Lien , VG

Politiet har lett høyt og lavt. De har undersøkt store områder med droner, helikopter, politihunder og mannskap, uten hell.

Først på julaften kom beskjeden alle hadde fryktet: En tilfeldig forbipasserende hadde funnet jenta – 65 kilometer fra stedet der hun forsvant.

– Vi går tur med hundene i det området hver eneste dag, men vi har aldri observert noe, sier Christian Mønster.

– Merkelig at politiet ikke har vært her



Emilie ble funnet ved Regnmarks Bakke, et lite nabolag i Borup i Sjælland. Dette området består av rundt femti boliger og småbruk. Gaten ligger langs motorveien, som går fra Korsør til København.

Familien Mønster var hjemme den kvelden 17-åringen forsvant. Christian lå oppe i TV-stua, som har utsikt mot innsjøen, og så på film.

– Jeg syntes det er merkelig at politiet ikke har vært her og snakket med oss enda. Vi er de eneste i nabolaget som kan se åstedet.

– Jeg tror han som gjorde det er en som ikke kjenner området. Hadde han vært herfra, ville han dumpet henne lenger inn, på et sted der det nærmest er umulig å komme til, mener Christian.

FUNNSTEDET: Familien Mønster bor 510 meter i luftlinje unna innsjøen hvor drepte Emilie Meng ble funnet på julaften. Her ligger eldstedatter i familien, Silje (18), i stua sammen med kjæresten. Fra vinduet kan man se rett på funnstedet. Foto: Kyrre Lien , VG

Stille og rolig nabolag



Julaften tilbrakte familien hjemme. Da det plutselig ble satt opp lyskastere på andre siden av innsjøen, trodde de det var noen som hadde bestemt seg for å feire jul i en campingvogn ved vannet. Så feil kan man ta.

– Da jeg fikk høre hva som hadde skjedd, tenkte jeg at det hele kom litt tett på. Vi har selv to jenter på 16 og 18 år, så det er klart det var ekkelt, sier Christians kone, Camilla Mønster.

Det er fem år siden ekteparet flyttet hit, til et nabolag de beskriver som rolig og stille.

Emilie ble funnet mindre enn en kilometer fra hovedveien, i den dypeste av mange innsjøer på området. Christian forteller at dette er en av de få som ikke tørker ut om sommeren.

SAMLER SPOR: Etterforskningsleder Søren Ravn-Nielsen har vært på befaring på åstedet der Emilie Meng (17) ble funnet drept. Like etter at dette bildet ble tatt, pakket mannskapet sammen og reiste herfra, etter to døgn på stedet. Foto: Kyrre Lien , VG

Politiet: – Ingen tvil om at det er snakk om et drap



Politiet bekrefter at Emilie kan ha ligget i vannet siden hun forsvant i sommer.

– Hun har ligget i vannet en stund. Det er en mulighet at hun har ligget der siden i sommer, sier etterforskningsleder Søren Ravn-Nielsen i Lolland-Falsters politi.

VG møter ham ved åstedet. Han kan ikke gå i detalj på hva politiet har funnet, men forteller at de jobber med å undersøke en rekke spor.

– Det er ingen tvil om at det er snakk om et drap, sier Ravn-Nielsen.

– Vi etterforsker saken som en drapssak, og er i gang med rettsmedisinske og kriminaltekniske undersøkelser.

ÅSTED: Politiet fullførte tirsdag etterforskningen på stedet hvor Emilie Meng ble funnet drept julaften. Det var i innsjøen bak denne dykkeren at tenåringsjenta ble funnet. Foto: Kyrre Lien , VG

«Corona Camping» gjennomsøkes



Over hundre faste gjester på den lokale campingplassen «Corona Camping» må forberede seg på å bli kontaktet av politiet. Campingplassen ligger i andre enden av veien der Emilie ble funnet drept.

Leder for campingplassen, Michael Farnø, har blitt bedt om å sette sammen en liste over alle som har vært gjester på plassen de siste to årene.

– Det er litt ubehagelig å skulle gi fra seg private opplysninger om folk, men sånn er det. Vi vil gjerne ha denne saken oppklart, derfor skal jeg selvfølgelig gjøre alt for å hjelpe politiet. Vi vil ha all mistanke vekk fra plassen vår.

BLIR UNDERSØKT: Campingplassleder Michael Farnø utenfor «Corona camping». Dette var en av de første naturistcampingpetlassene i Danmark, men i dag går folk som regel med klær på. En del av dem som bor her har dårlig råd, mens andre bor her for å spare penger til drømmereisen. Her finnes alle typer folk. Foto: Kyrre Lien , VG

Minnes Emilie med blomsterkrans



– Det som har skjedd går veldig inn på oss. Vi som bor her har kjørt forbi der hun ligger, mange ganger. Det er forferdelig, helt forferdelig, sier Farnø.

Claus Rene Olesen er formann for grunneierforeningen som eier mange av husene i Regnmarks gate, hvor Emilie ble funnet. Han er også grunnlegger av foreningen «Dønnets venner», som har som formål om å skape trygghet og fellesskap i nabolaget.

På vegne av alle som bor her har han kjøpt en krans til minne om henne. VG er med når han legger den ned ved hovedveien, like ved funnstedet.

– Det gjør vi for å vise respekt for familien og de etterlatte. Dette kommer som et sjokk på oss. Vi prøver å skape trygghet her ute, også skjer noe som dette, sier han.

