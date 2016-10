Om få dager er det tre måneder siden Emilie Meng (17) forsvant. Fortsatt står politiet uten et eneste avgjørende spor i saken.

Emilie Meng vinket farvel til sine to venninner ved togstasjonen i Korsør i Danmark grytidlig om morgenen 10. juli i år. Siden har ingen sett henne.

Politiet har søkt etter jenta med dykkere, droner, politihunder, politihelikopter og hundrevis av frivillige. Områder har blitt saumfart gjentatte ganger, familien har utlovet dusør til de som kan komme med opplysninger, og den forsvunne jenta har blitt etterlyst internasjonalt.

Alt har vært like resultatløst.

Politiet erkjenner at de fortsatt står på bar bakke.

HER STOPPER SPORENE: Her er de siste overvåkningsbildene av den savnede jenta, sist sett gående ut av Korsør togstasjon. Foto: POLITIET

– Vi har fortsatt en omfattende etterforskning i gang for å kartlegge hva som har skjedd med Emilie, men vi har dessverre ingen nye spor. Det siste sikre sporet er at hun forsvant fra Korsør stasjon den søndagsmorgenen, konstaterer etterforskningsleder Søren Ravn-Nielsen til b.dk og legger til:

– Det er en usedvanlig sak. Det er ikke ofte at man kan forsvinne uten å etterlate seg noen form for spor. Ofte er det en indikasjon på hva som har skjedd, men det er det altså ikke her.

Politiet jobber ut fra to teorier: Enten at det har skjedd en ulykke, eller at det har skjedd en forbrytelse.

I dag startet politiet nye søk etter jenta, som fylte 18 år i slutten av juli. Søket konsentreres rundt motorveien ved Korsør.

– Det er en oppfølging av noen områder som vi foreløpig ikke har gått gått skikkelig over. Vi vil ha en endelig visshet om at det ikke er noe å finne her, sier etterforskningsleder Steen von Würden til danske Ekstrabladet.



Meng hadde vært på fest med venninner da hun skilte lag ved togstasjonen i Korsør. mens venninnene ville ta taxi hjem, sa Meng at hun ville gå de få kilometerne hjem til foreldrenes hus.

17-åringen dukket aldri opp.