Emilie Meng (17) funnet død: Slik er klappjakten

KORSØR (VG) Jakten på gjerningspersonen i Emilie Meng-saken er inne i en ny og hektisk fase. Funnet av en kniv, liket og andre tekniske spor kan vise seg å bli avgjørende for etterforskningen.

Sydsjællands og Lolland-Falsterspoliti i Danmark jobber på spreng denne romjulen. Etter at Emilie Meng (17) ble funnet død i en innsjø på julaften, er etterforskningsarbeidet satt på høygir.

Noen samler inn tips, andre jobber med vitneavhør og rundspørringer, samtidig som det foregår en gransking av åstedet.

Tidligere jobbet politiet ut fra to teorier: Enten har det skjedd en ulykke, eller så har det skjedd en forbrytelse. Nå vet de at det er sistnevnte som er tilfellet.

Ser etter ledetråder

Flere viktige ledetråder blir viktig for politiet i dagene som kommer:

• Tekniske spor fra innsjøen der Emilie ble funnet

• Mobildata og jentas bevegelser før hun forsvant

• DNA på liket og eventuelle andre gjenstander som knyttes til saken

• Tips fra publikum

– Vi har sikret flere spor på stedet i dag, men ønsker ikke å kommentere disse på nåværende tidspunkt, sier etterforskningsleder Søren Ravn-Nielsen.

FUNNET DØD: Danske Emilie Meng (17) ble meldt savnet natt til 10. juli. På julaften ble hun funnet død i en innsjø. Foto: Politiet

På vei hjem fra fest

Over fem måneder er gått siden Emilie vinket farvel til sine to venninner utenfor Korsør stasjon en grytidlig sommermorgen 10. juli i år. De tre hadde vært på fest i byen Slagelse.

Mens venninnen hoppet i en taxi, valgte Emilie å gå de fire kilometerne hjem til foreldrene med musikk på ørene. Siden har ingen sett henne.

Politiet har søkt etter jenta med dykkere, droner, politihunder, politihelikopter og hundrevis av frivillige.

Områder har blitt saumfart gjentatte ganger, familien har utlovet dusør til de som kan komme med opplysninger, og den forsvunne jenta har blitt etterlyst internasjonalt.

En hund fant Emilie

På julaften kom svaret. Emilie er død – funnet i en innsjø 65 kilometer fra stedet hvor hun forsvant. Hvordan hun havnet her, er fremdeles uvisst.

Det var en tilfeldig forbipasserende som fant Emilie. Personen var ute og luftet hunden da den plutselig begynte å oppføre seg merkelig. Politiet ble raskt kalt til stedet.

– Funnet åpner opp for helt nye etterforskningsmuligheter. Nå vet vi at Emilie er funnet langt fra hjemmet sitt, skriver politiinspektør Kim Kliver i en pressemelding.

Nå undersøker politiet personer som kan ha hatt grunner til å oppholde seg i området i tiden da Emilie ble drept.

Bt.dk skriver tirsdag morgen at en campingplasseier like ved innsjøen er bedt om skaffe en liste over gjester som har bodd hos dem de siste to årene.

Samtidig ligger innsjøen like ved en motorvei, noe som gjør at 17-åringen også kan ha blitt dumpet der nærmest ved en tilfeldighet.

Det tar rundt 35 minutter å kjøre fra Emilies hjemby Korsør til Borup. Området der 17-åringen ble funnet heter «Regnmarks Bakke» og består av flere små innsjøer. Innsjøene ligger på rekke og rad, knyttet sammen av en elv. Det er sumpmyr og høyt siv langs vannet, som fremstår mørkt og grumsete.

Fant kniv

Dette er ikke et vanlig tursted, med mindre man er kjent. Det ligger kun et fåtall hus langs vannet, flere med lang avstand til nærmeste nabo. Politiet har bekreftet at personen som fant jenta, var kjent i området.

Dansk politi har de siste dagene finkjemmet området rundt disse innsjøene. VG var til stedet da de siste dykkerne forlot vannet mandag kveld. Da hadde de undersøkt sjøbunnen to kilometer fra funnstedet.

Så langt er det kjent at åstedsgranskerne blant annet har sikret en kniv. Det er ikke kjent om politiet setter kniven i direkte sammenheng med funnet av Emilie, men bilder fra stedet viser at politiet har tatt beslag i flere gjenstander. Blant annet bar de på gjennomsiktige bevisposer med et par lyseblå olabukser og andre tekstiler.

– Når vi har mer klarhet i omstendighetene, vil vi fortelle mer, sa etterforskningsleder Søren Ravn-Nielsen under en pressekonferanse første juledag.

Ifølge rettsmedisiner Jørgen Lange Thomsen kan liket av Emilie bære på viktige funn. De rettsmedisinske undersøkelsene kan blant annet gi svar på:

• Hva døde hun av?

• Hva slags våpen ble hun eventuelt drept med?

• Ble hun drept på stedet hvor hun ble funnet, eller et annet sted?

• Hva slags tekniske spor inneholder klærne hun hadde på seg?

– Noen ganger er det kun knoklene som er igjen etter et halvt år i en innsjø, men andre ganger kan liket være godt bevart fordi det dannes likvoks. Jo varmere vannet er, jo hurtigere dannes det likvoks, sier Thomsen til dansk TV2.

Ser på 200 personer

Likvoks er noe som kan utvikles i fuktige miljøer, slik som i vann. Det hemmer bakterietilveksten og dermed også forråtningsprosessen.

Den nøyaktige dødsårsaken er foreløpig ikke fastslått, men politiet har allerede konkludert med at tenåringsjenta ble utsatt for en kriminell handling.

Politiet sier de ikke står på bar bakke, og at de har flere interessante personer i kikkerten.

– Vi har kikket på 20.000 personer. Nå har etterforskningen gjort at vi har 200 personer i søkelyset, sier Ravn-Nielsen.