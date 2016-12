Dansk politi har finkjemmet området rundt innsjøen hvor Emilie Meng (17) ble funnet død julaften. Her sikrer åstedsgranskerne en kniv.

Mens den ene politimannen holder i kniven med hansker står kollegene rundt og fotograferer fra ulike vinkler.

Det er ikke kjent om politiet setter kniven i direkte sammenheng med funnet av Emilie, men bilder fra stedet viser at politiet har tatt beslag i flere gjenstander søndag. Blant annet bar de på gjennomsiktige bevisposer med et par lyseblå olabukser og andre tekstiler.

– Vi har sikret flere spor på stedet i dag, men ønsker ikke å kommentere disse på nåværende tidspunkt. Når vi har mer klarhet i omstendighetene, vil vi fortelle mer, sa etterforskningsleder Søren Ravn-Nielsen under en pressekonferanse søndag kveld.

Bakgrunn: Emilies forsvinning er et mysterium for politiet

Omfattende etterforskning

FINKJEMMER OMRÅDET: Politiet har jobbet intenst på stedet etter likfunnet lørdag. Foto: , Per Rasmussen/ Ekstra Bladet

Politiet understreker at de ikke står på bar bakke, selv om 17-åringen ikke ble funnet før et halvt år senere. De har hele tiden etterforsket saken som en sannsynlig forbrytelse.

– Vi har kikket på 20.000 personer. Nå har etterforskningen gjort at vi har 200 personer i søkelyset, sier Ravn-Nielsen.

Det er likevel en omfattende etterforskning politiet nå står overfor. Det viktigste kan bli sporene de finner på Emilie selv, og rundt funnstedet.

Politiveteran om saken: – Verst tenkelig scenario

Savnet siden i sommer

17-åringen ble meldt savnet i i juli. Hun ble sist sett på Korsør stasjon bare fire kilometer fra hjemmet sitt, etter å ha vært på fest i nabobyen Slagelse.

Mens venninnene hennes delte en taxi hjem, ville Meng gå fra togstasjonen. Det er den siste sikre observasjonen av jenta – mer enn seks mil fra stedet hvor hun julaften ble funnet død.

Første juledag tok saken som har rystet hele Danmark en ny vending: Emilie Meng er funnet død og politiet er sikre på at hun er utsatt for noe kriminelt.

– Familien har fått den verste beskjeden man kan få som familie, at ens barn har blitt usatt for en slik forbrytelse, sa etterforskningsleder Søren Ravn-Nielsen i pressekonferansen.

Funnstedet utenfor Borup på Sjelland i Danmark ligger mer enn 65 kilometer fra stasjonen hvor hun sist ble sett.

FORSVANT: Emilie Meng ble sist sett av venninnene natt til 10. juli i år. Foto: Privat

Det var en hundeeier som fant jenta på julaften. Ifølge politiet er funnstedet et avsidesliggende område hvor få personer ferdes.

Endret utgangspunkt for etterforskningen



Politiet mener at hun har ligget der lenge, og deres teori er at hun ble anbrakt i vannhullet like etter at hun forsvant i juli. Funnstedet ligger like ved motorveien, og en av politiets teorier er at gjerningspersonen har transportert henne dit i bil.

I pressekonferansen første juledag fortalte politiet at de har endret utgangspunkt for etterforskningen, siden de nå er sikre på at 17-åringen er blitt utsatt for en forbrytelse.