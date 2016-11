Danske angrepet etter å ha snublet på krokodille i Australia

En dansk backpacker endte opp med et stygt bitt på armen etter at han snublet og falt oppå en krokodille under en tur til Nord-Australia.

– Det var et resultat av min egen dumskap, slår 27 år gamle Johnny Bonde fast overfor avisen Herald Sun.

Han ønsket egentlig bare å ta et bilde av krokodillen som lå og slappet av på stranden ved innsjøen Kununurra i de tropiske områdene nord i Australia.

Men da Bonde prøvde å komme seg nærmere vesenet gikk det galt.

– Det neste som skjer er at jeg sklir nedover stranden og så snubler jeg og lander rett oppå krokodillen. Den hadde et ganske godt grep om meg og ristet meg litt rundt, sier han til lokalavisen The West Australian.

– Det var mye vannsprut og jeg kjente litt smerte i armen. Det var ikke så ille, jeg var mer sjokkert enn noe annet, sier han.

Dansken anslår at krokodillen var om lag 2,5 meter lang. Det var en såkalt ferskvannskrokodille, som sjelden angriper mennesker og som ikke blir store nok til å utgjøre stor fare for mennesker.

Bonde forstår godt at krokodillen angrep ham.

– Jeg smalt inn i den med kroppen min. Hvis noen gjorde det mot meg, ville jeg også ha blitt sint, sier han.

27-åringen fikk flere kraftige kutt i armen under angrepet og fikk etterpå behandling på sykehus.

