Vidar Helgesen går til krig mot matsvinn

STOCKHOLM (VG) Norske myndigheter skal i samarbeid med matbransjen redusere matsvinn i alle ledd med 50 prosent inn 2030, sa klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) på EAT- konferansen.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen talte mandag på EAT-konferansen i Stockholm, hvor han fortalte at norske myndigheter og organisasjoner som representerer en samlet matbransje skal underskrive en avtale om å halvere mengden matsvinn i Norge innen 2030.

EAT-konferansen i Stockholm setter bærekraftig mat og helse på dagsorden over to dager.

EAT Stockholm food forum *Arrangeres av EAT Foundation, som Gunhild og Petter A. Stordalen står bak, i samarbeid med forskningssenteret Stockholm Resilience Centre og verdens nest største stiftelse, britiske Wellcome Trust. *Holdes på Clarion Hotel Sign i Stockholm. * Jobber for å få politikere, næringsliv og akademia til å samarbeide for en sunnere og mer bærekraftig matindustri. * Hensikten er å komme fram til konkrete mål og tiltak for å nå disse målene fram mot 2050.

På årets konferanse er det 83 foredragsholdere, og deltagere fra 46 land som er kommet sammen for å finne felles mål og løsninger for en sunnere og mer bærekraftig matindustri.

– Hvis matsvinn var et land, ville det vært nummer tre på listen over kilden til utslipp av drivhusgasser. Det alene er en god grunn til å redusere matsvinn, innledet Helgesen sitt innlegg på EAT-konferansen i Stockholm mandag.

Avtalen skal signeres av fem norske ministre og 11 bransjeorganisasjoner den 23. juni.

– Organisasjonene som er med forplikter seg til å redusere matsvinn med 50 prosent. Det er realistisk, men ambisiøst. Vi har fått med organisasjoner innen alt fra landbruk og fiske, til dagligvarebransjen og hotellkjeder. Hele verdikjeden for mat er representert, sier Helgesen til VG.

VIL KUTTE MATSVINN: Klima- og miljøminister Vidar Helgesen snakket på EAT-konferansen om hvordan matsvinn bidrar til utslipp av drivhusgasser. Foto: Magnus Sandberg

Konkrete tiltak

I sitt innlegg på konferansen sa Helgesen at norske myndigheter i fellesskap med matbransjen vil «gå til krig» mot matsvinn.

– Ja, på respektabelt byråkratisk vis vil vi gå til krig mot matsvinn. Det er et sterkt uttrykk, men grunnen til at jeg bruker det er fordi dette er noe det er mulig å gjøre noe med. 60 prosent av matsvinn kommer rett fra oss forbrukere, og det er uhyre viktig at vi gjør noe med dette, sier han.

Han legger til at en tredjedel av maten vår i dag blir kastet, og at matsvinn bidrar til at land og jord går til spille, klimaendringer og skogreduksjon.

Han forteller at bransjeorganisasjonene selv vil komme med konkrete tiltak for hvordan de kan redusere mengden matsvinn med 50 prosent.

– Denne avtalen har vært i arbeid siden 2013, og vi har hatt en intensjonsavtale siden 2015. Nå er det en bindende avtale, sier Helgesen.

– Kaster hver åttende handlepose



I innlegget på konferansen fortsatte Helgesen med å si at han tror alle innser at kasting av mat er galt:

– Jeg tror vi alle innser at det er galt, i en verden hvor mange mennesker ikke har nok mat. Det er dårlig for husholdningsøkonomien, og det er dårlig utnyttelse av ressursene som brukes til å produsere og transportere maten. Likevel kaster vi mye mat hver dag, sa Helgesen.

Ifølge Helgesen kaster hver innbygger i Norge 68,7 kilo mat årlig.

–Hver åttende handlepose kastes i Norge, sa han.

Han roste videre den norske dagligvarebransjen som har tatt grep mot matsvinn både med kampanjer hvor man «kjøper en – til prisen av en», og selger frukt og grønnsaker i rare farger og former til reduserte priser.

