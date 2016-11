Thorvald Stoltenbergs møte med Castro: – Et kort, men artig bekjentskap

Lite visste Stoltenberg hvem han delte urinal med på fagforbund-kongressen i Moskva.

Lørdag morgen ble det kjent at Cubas landsfader og mangeårige president Fidel Castro (90) var død.

Thorvald Stoltenberg (85) møtte Castro på slutten av 60-tallet, men det var langt fra noe offisielt statsbesøk. Han var representant for LO på en internasjonal kongress for fagforbund i Moskva, og hadde trukket seg tilbake et øyeblikk.

– Jeg sto der i urinalet, og det tok en liten stund før jeg oppfattet hvem jeg sto ved siden av. Jeg så ikke at det var Fidel Castro før jeg skottet bort på ham, sier Stoltenberg til VG.

CASTRO MØTTE STOLTENBERG: Eller var det Stoltenberg som møtte Castro? Den cubanske presidenten avbildet med en av sine kjente sigarer i 1959. Foto: William J. Smith , AP

Fikk personlige sigarer



Thorvald Stoltenberg snakker ikke spansk, og Castros engelsk var notorisk begrenset.

– Så jeg er usikker på hvor mye han forstod. Jeg sa uansett hvem jeg var og hvor jeg kom fra, så ga han meg et slags visittkort. Deretter skiltes vi, sier Stoltenberg.

Det var hans eneste personlige møte med Castro. I julen samme år ble han imidlertid oppsøkt av Cubas ambassadør til Norge.

– Det var relativt uvanlig. Han hadde med seg en svær, flott eske med cubanske sigarer. På dem var det fine magebelter der det sto «Thorvald Stoltenberg». Det var en hyggelig overraskelse. Dette var min samlede befatning med Castro. Jeg vil kalle det et kort, men artig bekjentskap, sier Stoltenberg.

– Ingen smårolling

Thorvald Stoltenberg har en mangslungen internasjonal karriere bak seg, og besøkte senere Cuba. Han følte ikke egentlig at deres korte møte i Moskva forsvarte å oppsøke Castro.

– Han var ikke akkurat en anonym type siste halvdel av det 20. århundre. Castro var ingen smårolling, hverken kroppslig eller av politisk engasjement og betydning, sier Stoltenberg.

Han tror det at Fidel Castro ga fra seg makten til lillebroren Raúl i 2006 kan bidra til at omstillingen til en virkelighet uten den omstridte landsfaderen blir så hard.

– Men der vel likevel ingen person på Cuba som kan hamle opp med Fidel Castro, sier Thorvald Stoltenberg.

