Fidel Castro (90) er død

Cubas tidligere president og landsfader er død, opplyser hans bror Raul Castro på kubansk TV.

– Øverstkommanderende for den cubanske revolusjonen døde klokken 22.29 i kveld, kunngjorde president Raúl Castro på statlig fjernsyn, ifølge NTB.

Fidel Castro (90) var president på Cuba fram til 2006, da han overlot makten til sin bror. I 2008 trakk han seg offisielt som landets øverste leder, og broren Raúl ble valgt til president.

Fidel Castro skal kremeres allerede lørdag, melder AFP.

Nå går landet inn i en lengre periode med landesorg.

– Tiden vil komme for oss alle



Fidel Castro feiret sin 90-årsdag i Cubas hovedstad Havanna i august. Da ble han blant annet æret med en 90 meter lang sigar.

I april under kommunistpartiets kongress i Havana snakket den aldrende revolusjonslederen om at livet hans nærmet seg slutten. Da ba han partiet videreføre ideene han har kjempet for når han er død.

HISTORISK TRIO: 1. mai 1961 var Fidel Cuba (t.v), Osvaldo Dorticos (i midten) og industriminister Ernesto Che Guevara (t.h) samlet under en parade i Havana. Foto: , AFP

– Snart blir jeg 90 år gammel. Snart blir jeg som alle andre. Tiden vil komme for oss alle. Men ideene til Cubas kommunister vil fortsette å være et bevis på at, hvis de bearbeides med glød og verdighet, så kan de produsere de materielle og kulturelle varene mennesker trenger, og vi trenger å kjempe uten våpenhvile for å skaffe dem, sa Castro.

Overlot isfront til broren



Da Fidel Castro ga makten til sin fem år yngre bror var forholdet til USA fremdeles anstrengt. De siste årene har det foregått en betydelig oppmykning av forholdet, og USAs ambassade åpnet igjen i fjor, etter å ha vært stengt i 54 år.

Fidel Castro rakk også å se at handelsblokaden av Cuba ble delvis opphevet, etter samtaler mellom broren Raúl og USA.

Kastet Batista på dør



Fidel Castro Ruz ble født 13. august 1926, som sønn av en velstående spansk innvandrer. Som ung jurist kom han tidlig med i revolusjonært arbeid, rettet mot militærdiktatoren Fulgencio Batista, generalen som ifølge de revolusjonære hadde gjort Cuba til lydrike, kasino og horehus for USA.

Første nyttårsdag 1959 marsjerte en triumferende Fidel Castro inn i Havana i spissen for sin skjeggete geriljahær. Siden da har elleve amerikanske presidenter kommet og gått.

Da broren Raúl ble president i 2008 hadde Fidel Castro vært øverste leder i ett-partistaten Cuba i 49 år, og overlevd det som skal ha vært minst 100 direkte drapsforsøk igangsatt av CIA.