Cuba-kjenner: – En brems for reformer er borte

Raúl Castro har vært president i åtte år. Først nå som hans eldre bror er død kan han fritt utforme sin egen politikk, mener ekspert.

Lørdag morgen ble det kjent at Cubas mangeårige leder og omstridte landsfader Fidel Castro (90) var død.

Han ble alvorlig syk allerede i 2006 og ga formelt fra seg presidentembetet til sin yngre bror Raúl i 2006. Med ham som leder har en rekke reformer blitt gjennomført på Cuba, og forholdet til USA har blitt betydelig bedre.

Samtidig har storebror Fidel markert seg som en motstander av de liberale kreftene i landet, og en brems for reformer, sier Cuba-kjenner og statsviter Vegard Bye.

– Fidel Castro er en person som ganske genuint har hatet rikdom, kapitalisme og USA. Liberaliseringen av Cuba har ført til større forskjeller blant folk, og det har nok falt ham tungt for brystet, sier Bye til VG.

Særlig det siste året har han markert seg som en krass kritiker av endringene i landet han styrte i nesten femti år. Da USAs president talte i Havanna i mars uttalte Castro at Cuba ikke hadde noe å lære av av Obama.

I april dukket Castro opp på en partikonferanse hvor han leste opp et manifest som siden blitt tolket som hans politiske testamente.

– Det inneholdt en klar oppmuntring til de eldste i ledelsen som ønsker å bremse reformene i Cuba. Han har aldri vært åpent kritisk til sin bror, men har gitt de antiliberalistiske kreftene i landet ny giv. En del endringer har blitt reversert, sier Bye.

UKLAR MAKTFORDELING: I bakgrunnen ser man et veggmalleri av brødrene Castro. Bildet er tatt på Cuba i juni i år, og viser en lokal bonde som frakter høy til dyrene sine. Foto: Ramon Espinosa , AP

Større armslag



Raúl Castro var forsvarssjef før han ble president, og har en solid maktbase i landets væpnede styrker. De reaksjonære kreftene på Cuba forsvinner ikke med Fidel Castros bortgang, men er betydelig svekket uten hans innflytelse.

– Med Fidels død er en brems for reformer borte, og Raúl er ubestridt leder. Han har ikke en storebror som ser ham over skulderen hele tiden, og vil ha større armslag til å få gjennom de reformene han lovte å gjennomføre da han overtok makten i 2006, sier Bye.

CUBA-FORSKER: Even Underlid ved Universitetet i Bergen. Foto: Privat

Godt planlagt



Even Underlid er stipendiat ved Universitetet i Bergen, og forsker på hvordan Cuba forholdt seg til Sovjetunionens fall.

Han tror landets ledelse har lært mye av kommunistregimene som falt på 90-tallet

– De har forberedt seg på dette lenge. Cuba er fremdeles en ettpartistat med planøkonomi, og er et lite land med egne problemer, men de siste 25 årene har de hatt en langsom endringsprosess. Makten er spredd langt mer enn den var etter revolusjonen, sier Even Underlid til VG.

Castros død vil ikke på kort sikt utløse store endringer, ettersom han har hatt lite formell makt de siste årene, mener forskeren som selv har bodd på Cuba i flere år.

– Likevel kan man ikke planlegge for følelser. Det går inn på meg òg. Han var omstridt – også blant cubanere – men jeg tror de færreste vil være upåvirket. Han er som en bestefarsskikkelse som har påvirket de fleste, uavhengig av hvor enige de var med ham, sier Underlid.

GOD KJEMI: Forholdet mellom USA og Cuba har blitt betydelig bedre etter at Raúl tok makten. Nå er det knyttet stor usikkerhet til hva Trump vil finne på. Foto: Ramon Espinosa , AP

– Obama bør dra i begravelsen



En av de største utfordringene Cuba nå står overfor er forholdet til USA. Det er knyttet stor usikkerhet til hvordan Donald Trump vil forholde seg til landet.

På den ene siden står et amerikansk næringsliv som ønsker å benytte seg av mulighetene for handel og turisme. De får støtte av deler av sikkerhetsetablissementet, som vil knytte Cuba til seg for å forhindre russisk eller kinesisk innflytelse.

På den andre siden står de konservative som vil tekkes eksilcubanerne med tyngdepunkt i Florida, og deres sterke antikommunisme.

I verste fall kan Trump legge ned igjen ambassaden, gjenopprette blokaden og bryte diplomatiske forbindelser.

– Om Obama virkelig vil sørge for at forholdet til Cuba forblir solid etter at han har gått av bør han reise til begravelsen i desember. Jeg tror det er usannsynlig, men det vil være en gamechanger. Da kan han sikre sitt ettermæle på med i hvert fall én permanent utenrikspolitisk seier, sier Bye.