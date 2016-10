Valgsjokk i Colombia: Nei til fredsavtale

Colombias velgere har gitt tommelen ned til den historiske fredsavtalen mellom regjeringen og FARC-geriljaen.

Det viser de offisielle resultatene når 99 prosent av valglokalene er innrapportert. Colombias president Juan Manuel Santos har også erkjent nederlaget i en TV-sendt tale.

Ja-siden har fått 49,8 prosent av stemmene, mens 50,2 prosent har stemt nei til avtalen. Kun 63.000 stemmer skiller ja- og nei-siden, ifølge NTB.

Resultatet er stikk i strid med det regjeringen ventet. Målinger gjort på valgdagen har vist at ja-siden lå an til å vinne med over dobbelt så mange stemmer som nei-siden.

Bakgrunn: Skjebnesøndag i Colombia

I SJOKK: Tilhengerne av fredsavtalen kan knapt tro at folket har stemt nei. Foto: Ricardo Mazalan , AP

President Juan Manuel Santos har gjort det klart at det ikke finnes noen plan B dersom det colombianske folket avviser den historiske avtalen mellom regjeringen og Farc-geriljaen.

De første resultatene sier foreløpig ikke noe om valgdeltakelsen.

Overraskende resultat



Fakta om fredsavtalen i Colombia * Den venstreorienterte geriljabevegelsen Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) grep til våpen i 1964 for å kjempe for jordreformer og sosial rettferdighet. * FARC hadde på det meste rundt 20.000 menn og kvinner under våpen. * I oktober 2012 møttes FARC og utsendinger fra Colombias regjering på Hurdalsjøen Hotell. Noen uker senere innledet de fredsforhandlinger i Havanna, med Norge og Cuba som tilretteleggere. * Etter mange og lange forhandlingsrunder kunngjorde partene 24. august i år at de var enige om en fredsavtale. Avtalen ble undertegnet 26. september. * Borgerkrigen i Colombia har kostet over 220.000 mennesker livet og tvunget 6 millioner på flukt. (Kilde: NTB)

Fredsavtalen, som ble undertegnet forrige mandag etter to års forhandlinger med Norge og Cuba som tilretteleggere, skulle gjøre slutt på det som regnes som den siste store væpnede konflikten på den vestlige halvkule.

Det historiske bildet: Her signerer de norsk-forhandlet Colombia-avtale

Selv om se siste meningsmålingene før valgdagen viste at 66 prosent av velgerne ville godta avtalen, har colombianerne vist stor misnøye til resultatet av fredsforhandlingene.

Dersom folket hadde godtatt avtalen, ville FARC-geriljaen avvæpnes og bli et politisk parti.

Kritikerne mener det er urimelig at en gruppe som er stemplet som terrorister, nå skal ønskes velkommen inn i det politiske systemet.

Holmås: – Utrolig skuffelse



Norge har spilt en sentral rolle som tilrettelegger for avtalen. Blant de involverte har tidligere utviklingsminister Heikki Holmås (SV) vært.

– For alle som har vært hardest rammet i den lengstvarende borgerkrigen i Latin-Amerika, er dette en utrolig skuffelse. Særlig ofrenes organisasjoner som har vært avgjørende for at fredsavtalen kom på plass, må se på at fred og et lenge etterlengtet rettsoppgjør nok en gang blir utsatt, sier Holmås til VG.

SKUFFET: Heikki Holmås (SV) var delaktig i forhandlingene rundt den historiske fredsavtalen. Foto: Therese Alice Sanne , VG

– Det er helt nødvendig at Norge og resten av verden støtter opp om det splittede colombianske folket, og at landets ledere og opposisjon snur hver stein for å se hva som skal til for å bygge videre på det som er oppnådd gjennom fredsprosessen og samles om en løsning som kan få flertakk i folket, sier han videre.

– Alternativet er antakelig en enda blodigere og mer uforsonlig fremtid. Det er det bare krigshissere som tjener på.

FARC-leder: – Freden vil seire



Også organisasjonen Caritas Norge har bidratt i forhandlingene. Generalsektretær Martha Rubiano Skretteberg kaller folkeavstemningen en katastrofe.

– Dette er en katastrofe for Colombia. En avtale som det har tatt fire år å forhandle seg frem til har nå blitt verdiløs. Dette er et veldig stort tilbakeskritt og freden virker nå mer uoppnåelig enn den har gjort på mange år. Jeg ser ikke lenger for meg en løsning de nærmeste årene, sier hun.

Til tross for det overraskende resultatet, understreker FARC-leder Rodrigo Londoño at han fortsatt er villig til å jobbe for fred.

Overfor et samlet pressekorps i hovedstaden Bogota beklaget han at «den destruktive makten til de som dyrker hat og bitterhet har påvirket meningene til det colombianske folket».

– Freden vil seire, sier FARC-lederen.