Valgsjokk i Colombia: Går mot nei til fredsavtale

Colombias velgere ser ut til å gi tommelen ned til den historiske fredsavtalen mellom regjeringen og FARC-geriljaen.

Det viser de offisielle resultatene når 99 prosent av valglokalene er innrapportert.

Ja-siden har fått 49,75 prosent av stemmene, mens 50,24 prosent har stemt nei til avtalen. Kun 52.000 stemmer skiller ja- og nei-siden, ifølge NTB.

Resultatet er stikk i strid med det regjeringen ventet. Målinger gjort på valgdagen har vist at ja-siden lå an til å vinne med over dobbelt så mange stemmer som nei-siden.

Bakgrunn: Skjebnesøndag i Colombia

I SJOKK: Tilhengerne av fredsavtalen kan knapt tro at folket har stemt nei. Foto: Ricardo Mazalan , AP

President Juan Manuel Santos har gjort det klart at det ikke finnes noen plan B dersom det colombianske folket avviser den historiske avtalen mellom regjeringen og Farc-geriljaen.

De første resultatene sier foreløpig ikke noe om valgdeltakelsen.

Fakta om fredsavtalen i Colombia * Den venstreorienterte geriljabevegelsen Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) grep til våpen i 1964 for å kjempe for jordreformer og sosial rettferdighet. * FARC hadde på det meste rundt 20.000 menn og kvinner under våpen. * I oktober 2012 møttes FARC og utsendinger fra Colombias regjering på Hurdalsjøen Hotell. Noen uker senere innledet de fredsforhandlinger i Havanna, med Norge og Cuba som tilretteleggere. * Etter mange og lange forhandlingsrunder kunngjorde partene 24. august i år at de var enige om en fredsavtale. Avtalen ble undertegnet 26. september. * Borgerkrigen i Colombia har kostet over 220.000 mennesker livet og tvunget 6 millioner på flukt. (Kilde: NTB)

Fredsavtalen, som ble undertegnet forrige mandag etter to års forhandlinger med Norge og Cuba som tilretteleggere, skulle gjøre slutt på det som regnes som den siste store væpnede konflikten på den vestlige halvkule.

Det historiske bildet: Her signerer de norsk-forhandlet Colombia-avtale

Selv om se siste meningsmålingene før valgdagen viste at 66 prosent av velgerne ville godta avtalen, har colombianerne vist stor misnøye til rsultatet av fredsforhandlingene.

Dersom folket hadde godtatt avtalen, ville FARC-geriljaen avvæpnes og bli et politisk parti.

Krigen har kostet flere hundre tusen menneskeliv og drevet millioner på flukt.