Ulykkesflyet i Colombia kan ha gått tom for drivstoff

Granskningen av vraket etter flystyrten i Colombia er i full gang.

71 personer døde da flyet med det brasilianske fotballaget Chapecoense om bord mandag kveld gikk ned i fjellområdet Cerro Gordo, omtrent 50 kilometer fra Medellín i Colombia. Kun seks personer overlevde styrten.

Sjefen for luftfartsmyndighetene i Colombia, Alfredo Bocanegra, sier til det italienske nyhetsbyrået ANSA at selv om foreløpige undersøkelser peker mot problemer med det elektriske anlegget, utelukker de ikke muligheten for at flyet kan ha gått tom for drivstoff.

Uten tegn på brann



CNN skriver at mangelen av brannskader på vrakdelene har pekt etterforskerne mot en teori om at drivstofftilførselen til motorene kan ha blitt stanset. Det er flere årsaker til at dette kan ha skjedd, blant annet drivstofflekkasje, ising eller feil på pumpene eller slangene.

Ferdskriveren og taleregistratoren er blitt funnet av redningsmannskapene og blir nå gjennomgått av granskerne.

Flyet var på vei fra Brasil og mellomlandet i Bolivia på sin rute mot Medellín i Colombia. Flyplassen i Medellín opplyser at pilotene meldte om problemer med elektronikken like før ulykken, uten at dette er bekreftet som årsak til styrten.

FLYVRAKET: Flyulykken utløste en storstilt redningsaksjon tirsdag. Foto: Jaime Saldarriaga , Reuters

– Byen er paralysert



Foruten det brasilianske fotballaget og deres støtteapparat, var det også flere brasilianske journalister og fotografer med i flyet. Tre spillere, to kabinansatte og en journalist overlevde ulykken.

De første rapportene gikk ut på at 76 personer omkom i ulykken, men tallet ble senere nedjustert til 71.

Nyheten har gått hardt inn på innbyggerne i den lille byen Chapecó, sør i Brasil.

– Byen er paralysert. Alt har stoppet opp helt. Skolene holder stengt, sier Jéssica Canofre til New York Times.

Den 21 år gamle studenten forteller at hele byen stod bak klubben og gledet seg over lagets suksess.

– Nå vil jeg bare spole tiden tilbake til i går, sier hun.

Vil hedre klubben

Ifølge The Guardian var det totalt 22 spillere fra det brasilianske laget Chapecoense, som spiller på øverste nivå i Brasil, om bord i flyet.

De var på vei til Medellin for å spille den første av to finalekamper i Copa Sudamericana mot Atletico Nacional, i det som betegnes som den største kampen i klubbens historie. Klubbturneringen er den nest viktigste i Sør-Amerika og kan sammenlignes med europaligaen i Europa.

Representanter for finalemotstanderen Atlético Nacional har etter ulykken bedt det kontinentale fotballforbundet CONMEBOL om å gi trofeet til Chapecoense som en heder for det store tapet klubben har lidd, heter det i en uttalelse fra den colombianske toppklubben.

Brasil i sorg

Brasil har erklært en nasjonal sørgeperiode etter nyheten om flystyrten. President Michel Temer har sagt at landets myndigheter vil gjøre alt for å bistå etterlatte.

– Vi vil gjøre alt vi kan for å lette på smerten deres, skriver han på Twitter.

Det søramerikanske fotballforbundet har inntil videre avlyst alle kamper som følge av ulykken. Det brasilianske forbundet venter fortsatt på mer informasjon om ulykken før de beslutter hva som skjer med landets eliteserie, der det gjenstår én runde.

I en uttalelse på Facebook ber Chapecoense høyere makter om å hjelpe dem gjennom tragedien.

– Måtte Gud være selskap for våre atleter, myndigheter, journalister og andre gjester som reiste med vår delegasjon, skriver klubben.

Flere store klubber og fotballpersonligheter har uttrykt kondolanse etter den tragiske hendelsen.

(VG/NTB)