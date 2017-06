Turistbåt sank i Colombia – seks døde og 31 savnet

Her går turistbåten med over 170 passasjerer ned i en kunstig innsjø nordvest i landet.

Landets president bekrefter at seks personer mistet livet og at 31 personer fortsatt er savnet etter dramaet som utspilte seg ved Penol-reservoaret i turistbyen Guatapé søndag ettermiddag lokal tid.

Ifølge politiet blir 24 personer behandlet for skader på det lokale sykehuset.

Dramatiske videoer viser hvordan fritidsbåter kom til for å redde folk fra den synkende båten.

– Båten sank, og alt vi kunne gjøre var å skrike og rope på hjelp, sier en kvinne som var om bord på turistbåten.

Vitner forteller at båten så overfylt ut, og at det ikke var nok redningsvester til alle passasjerene, men dette er ikke bekreftet fra offisielt hold.

STOR AKSJON: Redningsmannskaper søker natt til mandag norsk tid etter overlevende etter at en turistbåt sank i Guatape. Foto: Joaquin Sarmiento , AFP

Passasjerene var på helgetur da båten gikk ned i en kunstig innsjø, som er en av Antioquia-provinsens største turistattraksjoner.

– Den sank ekstremt fort. Det skjedde i løpet av noen minutter, sier brannkaptein Luis Bernardo Morales, og understreker:

– Vi vet ikke om det var en teknisk feil, at båten var overfylt eller om det var strømmene i vannet som førte til at den sank.

President Juan Manuel Santos sier at de seks omkomne er colombianere, og at det så langt ikke er funnet død barn. Han sier også at han er blitt informert om at båten ikke hadde for mange om bord.

– Måten båten sank på, raskt og plutselig, vekker spørsmål, sier han, og opplyser at eksperter er på stedet for å granske ulykken og omstendighetene rundt.

PÅ ÅSTEDET: Colombias president Juan Manuel Santos møtte pressen natt til mandag norsk tid. Foto: , AFP

Ifølge lokale myndigheter tyder foreløpige opplysninger på at 99 personer er reddet, og at 40 personer klarte å ta seg i sikkerhet på egenhånd.

Mandag morgen norsk tid pågår det fortsatt en storstilt redningsaksjon, med bistand fra blant annet luftforsvaret og dykkere.

Myndighetene har bedt folk om å melde inn om de savner noen og om de kjenner til personer som var på båten, så de får oversikt over situasjonen