Turistbåt sank i Colombia – ni døde

Ni personer er døde og 28 savnet etter at en turistbåt med minst 170 passasjerer gikk ned nordvest i landet.

Det bekrefter lederen for kriseberedskap, Margarita Moncada, etter at båten Almirante sank ved Penol-reservoaret i turistbyen Guatapé.

Han forteller at de hittil tror at 99 personer ble reddet og at 40 klarte å ta seg i sikkerhet på egenhånd. Ifølge politiet blir 24 personer behandlet for skader på det lokale sykehuset. .

– Det viktigste nå er å redde liv, sier Medellin-borgermester Federico Gutierrez til AP.

Båten gikk ned i en kunstig innsjø som er en av Antioquia-provinsens største turistattraksjoner, og både brannvesenet, politiet og sivilforsvaret er på stedet.

I en melding på Twitter opplyser luftforsvaret også at de har sendt helikoptre til området for å evakuere de som har størst behov for umiddelbar helsehjelp.

Den fireetasjers båten la fra kai i Guatapé klokken 14.00 lokal tid, og sank ikke lenge etterpå. Det er foreløpig uklart hva som forårsaket ulykken.

– Den sank i løpet av fire minutter, sier restauranteier Daniel Giraldo til AP.

Bilder og videoer fra ulykkesstedet viser at lokalbefolkningen strømmer til unnsetning med båter og vannscootere.

TV-kanalen Noticias Caracol har blant annet lagt ut en video på Twitter fra hendelsen.

Overlevende forteller at båten var overbelastet og at det ikke var nok redningsvester til alle passasjerer ombord, skriver AP.

Det er ikke meldt om kjønn og alder på de savnede, men det skal ha vært mange barn om bord.