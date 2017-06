Turistbåt kantret i Colombia – omtrent 100 savnet

Omtrent 100 personer skal være savnet etter at en turistbåt med 200 passasjerer ombord kantret nordvest i landet.

– Informasjonen vi har nå er at det er omtrent 100 personer som er savnet. Akkurat nå jobber vi med å få oversikt over situasjonen, sier sjef for brannvesenet til den colombianske avisen El Espectador.

Andre colombianske myndigheter har imidlertid ikke bekreftet hvor mange som er savnet eller reddet etter at båten El Almirante sank ved Penol-reservoaret i turistbyen Guatapé.

Redningsmannskap fra brannvesenet, politiet og sivilforsvaret er på stedet.

I en melding på Twitter opplyser luftforsvaret også at de har sendt helikoptre til området for å evakuere de som har størst behov for umiddelbar helsehjelp.

Den fireetasjers båten la fra kai i Guatapé klokken 14.00 lokal tid, og kantret ikke lenge etterpå.

Bilder og videoer fra ulykkesstedet viser at lokalbefolkningen strømmer til unnsetning med båter og vannscootere.

TV-kanalen Noticias Caracol har blant annet lagt ut en video på Twitter fra hendelsen.

Overlevende forteller at båten var overbelastet og at det ikke var nok redningsvester til alle passasjerer ombord, skriver AP.

Det er ikke meldt om kjønn og alder på de savnede, men det skal ha vært mange barn om bord.