Slik feirer de fredsprisen: - Viva Colombia!

De har levd et trygt liv i Norge gjennom storparten av livet, men har vært sterkt påvirket av den blodige krigen i fødelandet Colombia.

– Vi får inderlig håpe at fredsavtalen mellom regjeringen og FARC-geriljaen holder. Mest betyr det selvsagt for innbyggerne i Colombia, men også for oss som er nordmenn, adoptert fra Colombia, er det stort at president Juan Manuel Santos, mottar Nobels fredspris på vegne av folket. Det betyr mye også for oss, er Diana Fynbo, Gina Alexa Enghaugen, Lisa McFadden og Christian Clementsen skjønt enig om.

Les også: Klump i halsen

Et land i krig

De fire er styremedlemmer i Norsk-Colombianos Forening, NCF, en vennskapsforening for adopterte colombianere i Norge. I hele oppveksten har de levd med vissheten at de kommer fra et land med krig, fattigdom, undertrykking, narkotikaforbrytere og drapsskvadroner.

– Nå øyner vi et håp om at fredsavtalen og Nobels fredspris kan skape et annet bilde internasjonalt av landet vi kommer ifra, sier Christian Clementsen.

– Krigen mellom militære/paramilitære og FARC-geriljaen er jo årsaken til at vi ble adoptert til Norge, etter at våre colombianske familier ble fordrevet. Vi kommer fra de minst privilegerte i Colombia. Blir fredsavtalen fulgt opp, vil det bety en lettere hverdag for våre familier. Men det er en forutsetning at det skjer store samfunnsendringer. I dag er Colombia et skakkjørt land, økonomisk og moralsk, sier Diana Fynbo.

Har tapt alt



Enigheten er stor om at en fredsavtale vil by på mange, og store vanskeligheter. Norsk-colombianerne minner om at det er millioner av mennesker som har mistet sine nærmeste, og har tapt alt de eide.

SIGNERTE: Årets fredsprisvinner, Colombias president, Juan Manuel Santos, skrev sitt navn i gjesteboken på Nobelinstituttet fredag. Foto: HEIKI JUNGE/NTB scanpix

– De som ikke tror på noe eller noen, må overbevises om at fred og forsoning er den eneste løsningen for Colombia. Krig og konflikt er ikke lenger noe alternativ. Men fred handler ikke bare om å legge ned våpnene. Å endre et samfunn som er så ødelagt må starte nedenfra. Myndighetene og internasjonale organisasjoner må lytte til grasrotbevegelsene, til de som vet hvor skoen trykker og hva som trengs, sier Christian Clementsen.

Les også: Brobygger og fredsprisvinner

Nyte øyeblikket



– Folk må føle at de blir tatt på alvor. Sosial rettferd er kanskje det viktigste å fokusere på om grunnleggende endringer skal finne sted, sier Clementsen.

Men denne helgen er satt av til å feire, og nyte det stolte øyeblikket hvor Colombias president, Juan Manuel Santos blitt tildelt Nobels fredspris.

– Vi er norske, men denne helgen er vi utelukkende colombianere. Viva Colombia, sier de fire.