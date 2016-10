Skjebnesøndag i Colombia - folket må velge mellom krig og fred

Den colombianske regjeringen og FARC-geriljaen er enige om en fredsavtale, men det er opp til folket om den skal gjennomføres.

Søndag går 34 millioner innbyggere til stemmeurnene for å bestemme om fredsavtalen mellom den colombianske regjeringen og FARC-geriljaen skal gjennomføres.

I 52 år har en blodig borgerkrig herjet landet, men tidligere år signerte Colombias president Juan Manuel Santos og FARC-leder Rodrigo Londoño, også kjent som Timoleón Jiménez eller Timosjenko, en historisk fredsavtale i Cartagena.

Likevel er det opp til folket å bestemme om fredsavtalen skal vedtas. Nå må de ta stilling til om de skal svare ja eller nei på dette stemmeseddelens spørsmål:

«Støtter du den endelige avtalen for å gjøre slutt på konflikten og bygge en stabil og langvarig fred?»

Det historiske bildet: Her signerer de norsk-forhandlet Colombia-avtale

Splitter folket

De siste meningsmålingene før valgdagen viser at 66 prosent av velgerne vil godta fredsavtalen, skriver The Guardian.

Men ikke alle er like fornøyde med resultatet av forhandlingene. Hvis folket godtar fredsavtalen vil FARC-geriljaen avvæpnes og bli et politisk parti. Den colombianske politikeren Nohora Tovar ble kidnappet av geriljaen i 2000 og mener det er blodig urettferdig at de ansvarlige slipper unna så enkelt.

På innsiden av norsk fredsdiplomati: Norske diplomater på spektakulære oppdrag i jungelen

– Hvordan er det rettferdig at personer som ikke har gjort noe ulvolig blir «fengslet» hos en opprørsgruppe i fire måneder, mens disse kriminelle slipper unna uten fengsel, sier hun ifølge den britiske avisen og legger til:

– Som et offer for geriljaen og som en colombianer, er jeg ikke fornøyd denne avtalen, sier hun.

På motsatt side står advokaten og politikeren Sigifredo Lopez. Selv om han satt nesten syv år i fangenskap hos geriljaen vil han stemme for fred på søndagens valg.

– Jeg støtter ja-siden slik at barna som blir født idag fortjener å leve i et bedre land. Det er en ansvarsfull handling å stemme ja og gi dem overrekke dem et land som har overvunnet sine konflikter, sier han ifølge avisen.

I årevis har de kriget: Nå vil eks-soldatene bli lege, ingeniør og advokat