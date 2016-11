Siste: 76 døde i flystyrten i Colombia

Fem personer overlevde etter at et passasjerfly med 81 personer styrtet i Colombia, opplyser myndighetene.

Om bord på flyet var det 72 passasjerer og en besetning på ni personer. Blant passasjerene var spillere på det brasilianske fotballaget Chapecoense, deres støtteapparat og 21 journalister.

Les også: Chapecoense – et lite fotballeventyr

Foruten det brasilianske fotballaget og deres støtteapparat, skal det også ha vært flere brasilianske journalister og fotografer med i flyet.

Ifølge borgermesteren i Medellin, Federico Gutierrez, styrtet flyet i dårlig vær i fjellområdet Cerro Gordo, omtrent 50 kilometer fra Medellin. De skadde er fraktet til et sykehus i landsbyen La Ceja.

22 fotballspillere

Det har rådet noe usikkerhet om tallet på omkomne og overlevende: Colombiansk opererer med at fem overlevde, mens luftfartsmyndighetene sier at seks har overlevd, to fra mannskapet, tre fotballspillere og en journalist.

– Seks mennesker ble hentet ut i live, men dessverre døde en av dem. Resten av passasjerene døde. Det tragiske totaltallet er 76 dødsofre, sier José Gerardo Acevedo, regional politisjef.

Ifølge luftfartsnettstedet The Aviation Herald skal en av de opprinnelige omkomne ha avgått ved døden etter ankomst sykehuset.

Ifølge The Guardian var det totalt 22 spillere fra det brasilianske laget Chapecoense, som spiller på øverste nivå i Brasil, i flyet. De var på vei til Medellin for å spille den første av to finalekamper i Copa Sudamericana.

Forsvant fra radar



Det er foreløpig ikke kjent hva som forårsaket styrten, men Colombia hadde de siste timene før styrten vært rammet av kraftig regnvær og torden.

Ifølge The Aviation Herald er siste signal fra flyets transponder oppfanger klokken 2156 lokaltid mandag – og flyet befant seg da 11 nautiske mil sør-sørøst for Medellins flyplass Rio Negro Airport.

Tre av de overlevde er fotballspillere



Borgermesteren i Medellín, Federico Gutierrez, bekreftet tidligere at det var funnet minst tre overlevende i flyvraket og at de var fraktet til sykehuset i La Ceja. Ifølge radiokanalen Caracol er dette tre brasilianske fotballspillere.

Gutierrez forteller at det på grunn av dårlig vær er vanskelig å få tilgang til vraket, som ligger i fjellområdet Cerro Gordo, omtrent 50 kilometer fra Medellín.

Redningsarbeidere har delvis måttet ta seg fram til stedet til fots.

OVERLEVENDE TIL SYKEHUS: Her fraktes en spiller på det brasilianske fotballaget Chapecoense fra ambulansen til sykehuset San Juan de Dios i byen La Ceja. Han og lagkameratene var på vei til å spille den første av to finaler i Copa Sudamericana. Foto: EPA

Kan ha gått tom for drivstoff



Flyet var på vei fra Brasil, og det mellomlandet i Bolivia i rute mot Colombia.

Flyplassen opplyser at flyets piloter meldte om problemer med flyets elektronikk like før ulykken, uten at dette er bekreftet som årsaken til styrten.

Borgermesteren i La Ceja antydet tidligere at flyet kan ha gått tom for drivstoff, ifølge NTB.

– Det virker som flyet har gått tom for bensin, sier Elkin Ospina.

Bilder på sosiale medier viser det som skal være flyvraket.

Skulle spille finale onsdag



Chapecoense, som ligger på 9.-plass i toppdivisjonen i Brasil, skulle etter planen spille den første av to finalekamper i Copa Sudamerica mot colombianske Atlético Nacional i Medellín onsdag.

PASSASJERER: Fotballspillere på det brasilianske laget Chapecoense var blant passasjerene på flyet som styrtet. Foto: Andre Penner , AP

Klubbturneringen er den nest viktigste i Sør-Amerika og kan sammenlignes med Europaligaen i Europa.

Det søramerikanske fotballforbundet har inntil videre avlyst alle kamper som følge av ulykken.

– Måtte Gud være med spillerne våre



Chapecoense har nå kommet med en kort uttalelse på sin egen Facebook-side, ifølge nyhetsbyrået AP:

– Måtte Gud være med spillerne våre, våre ansatte, journalister og andre gjester som reiste med flyet.

Fotballklubben sier at de ikke vil kommentere saken ytterligere før omfanget av flyulykken er avklart.