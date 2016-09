Pablo Escobars sønn hardt ut mot «Narcos»: – Faren min var mye verre i virkeligheten

Sønnen til verdens mest kjente narkobaron anklager Netflix-skaperne for å glamorisere farens liv.

– Den er full av feil.

Sønnen til Pablo Escobar, Colombia notoriske kokainkonge, klager derimot ikke på Netflix-suksessen «Narcos»' brutale fremstilling av faren - men at serien gir et altfor mildt bilde av hva slags mann Escobar egentlig var, skriver El País.

– Faren min var mye verre enn det som blir fremstilt i serien. Han terroriserte en hel nasjon og drepte 3000 mennesker, sier Juan Pablo Escobar, som etter at familien flyktet til Argentina på 90-tallet skiftet navn til Sebastián Marroquín.

Fikk du med deg?: To nye sesonger med «Narcos»

Han legger til:

– Serien lager en kultur hvor det å være narkosmugler er kult. Unge folk fra hele verden skriver til meg om at de vil bli dopdealere, og spør meg om råd, sier Marroquín.

39-åringen har i mange år tatt avstand fra farens handlinger, og ga i 2014 ut boken «Pablo Escobar: Faren min». Marroquín ble riktignok tilbudt en rolle som rådgiver på settet til «Narcos», noe som han avslo.

– Serien viser ikke øyeblikkene av ensomhet, frykt, angst og terror. Volden var langt verre enn det serien viser, sier han videre.

Les VGs intervju med agentene som drepte Escobar: – Det var hevn (krever innlogging).

SAMMEN MED MOR OG FAR: Lille Pablo sammen med mor og far på en fotballkamp i Colombia. Hvilken dato bildet ble tatt, er ikke kjent. Foto: , AP

I intervjuet med El País lister han opp 28 punkter hvor han mener «Narcos» går i baret – blant annet hevder han at Escobar i realiteten ikke ble skutt og drept av colombianske sikkerhetsstyrker, men at han begikk selvmord da han ble omringet av politiet.

I serien husker du kanskje Escobars sønn som en godtroende og naiv gutt som stolte blindt på ordene fra faren. Realiteten var en helt annen, ifølge Marroquín.

Fredsavtalen i Colombia: Nå vil eks-soldatene bli leger, ingeniører og advokater

39-åringen er også irritert over at han blir fremstilt som et barn.

– Jeg var ikke et barn. I serien blir jeg bare yngre og yngre. På slutten der ser jeg ut som jeg er åtte år gammel. Men jeg var 16 år da faren min døde. Jeg var klar over alt som skjedde. Han fortalte meg alltid at han var en banditt og en «gangster». Da vi så på TV nølte han ikke å si med at han hadde plantet en bombe, for eksempel. Så ville vi krangle om det, sier Marroquín.