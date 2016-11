Nå er den historiske fredsavtalen i Colombia omsider godkjent

Fredsavtalen med FARC-geriljaen kan tre i kraft allerede denne uken.

Avtalen, som skal gjøre slutt på over et halvt århundre med væpnet konflikt i landet, er allerede vedtatt av et enstemmig overhus og signert av regjeringen og FARC.

Onsdag kveld var den oppe til en siste votering i underhuset, som også gikk enstemmig inn for å godkjenne den.

Skal levere våpen til FN

President Juan Manuel Santos, som er tildelt nobelpris for fredsarbeidet, sier at FARC-geriljaen nå har fem dager på seg til å begynne å forflytte seg.

Avvæpningen av gruppen starter om 30 dager.

– Etter 150 dager skal de ha levert inn alle sine våpen til FN og Colombias væpnede revolusjonære styrker (FARC) vil ha sluttet å eksistere, sa Santos i forkant av avstemningen.

Avtalen skisserer en tidslinje for hvordan de 5.800 gjenværende FARC-soldatene skal demobiliseres til 27 «fredssoner» i en FN-overvåket prosess.

Ble nedstemt

I et valgsjokk i starten av november ga Colombias velgere tommelen ned til den første fredsavtalen.

Den nye avtalen inneholder om lag 50 endringer i forhold til den forrige, endringer som skal dempe kritikk fra ekspresident Alvaro Uribe og hans tilhengere.

Men FARC har ikke villet gå med på opposisjonens krav om at opprørere som har begått overgrep, skal dømmes til fengsel, ikke samfunnsstraff. FARC har også avvist krav om strengere restriksjoner på gruppas mulighet til politisk deltakelse.

Kritikere har hevdet at den reviderte avtalen kun er en omarbeidet versjon av den første, og at regjeringen bør være strengere mot lederne av FARC-geriljaen.