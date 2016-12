Flyselskapssjef anholdt etter styrt i Colombia

Boliviansk politi ønsker å avhøre sjefen for charterselskapet som eide flyet som tok med seg 71 personer i døden da det styrtet i Colombia.

Politiet tok tirsdag inn Gustavo Vargas, samt en mekaniker og en sekretær som jobbet for flyselskapet LaMia.

Selskapet er allerede fratatt lisensen etter ulykken for en uke siden.

Påtalemyndigheten sier det er ventet at avhørene vil ta åtte timer, og målet er å avdekke om mangler ved driften av selskapet kan ha bidratt til ulykken.Flyet hadde ikke drivstoff på tankene da det styrtet og skulle ha etterfylt under en mellomlanding. Piloten har i stor grad fått skylden for styrten.

Også ledelsen i landets luftfartsmyndigheter og flyplassadministrasjon er suspendert inntil etterforskningen er over.

Vargas' sønn leder kontoret som utsteder lisenser til flyselskaper i Bolivia, og myndigheten undersøker om LaMia har blitt fordelsbehandlet.

Charterselskapet LaMia har spesialisert seg på å fly latinamerikanske fotballag og har transportert både lokale lag og landslag i regionen, inkludert superstjerner som Lionel Messi.

Flyet styrtet i en fjellside nær Medellín i Colombia tirsdag. 71 av de 77 om bord omkom i styrten, blant dem sju besetningsmedlemmer, 21 brasilianske journalister og 19 av spillerne på det brasilianske fotballaget Chapecoense.