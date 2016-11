FARC og Colombia enige om ny fredsavtale

Regjeringen i Colombia og FARC-geriljaen er kommet fram til en ny fredsavtale.

Etter intense forhandlinger i Havana er en ny fredsavtale mellom regjeringen i Colombia og FARC-geriljaen klar, halvannen måned etter at den forrige fredsavtalen ble avvist i en folkeavstemning.

– Vi er enige om en ny og endelig løsning på den væpnede konflikten. Avtalen inneholder endringer, presiseringer og forslag fra et bredt spekter av samfunnet, sier partene i en felles uttalelse lørdag.

– Vi ber hele Colombia og det internasjonale samfunnet støtte opp om avtalen og en rask implementering så vi kan legge krigens tragedie bak oss. Freden kan ikke vente.

Langvarig konflikt



FARC og regjeringen har forhandlet i flere år for å komme fram til en avtale som skal gjøre slutt på over et halvt århundre med væpnet konflikt i landet. Over 220.000 mennesker er drept i borgerkrigen, og seks millioner er drevet på flukt.

Den opprinnelige fredsavtalen ble nedstemt i en folkeavstemning 2. oktober, stikk i strid med det regjeringen ventet. Færre enn 54.000 stemmer skilte ja- og nei-siden.

Allerede dagen etter folkeavstemningen innledet Colombias regjering ny fredsdialog med FARC. I det nye forslaget til fredsavtale er en rekke endringsforslag som kom frem i den nasjonale dialogen tatt hensyn til.

Ifølge BBC skal nasjonalforsamlingen stemme over den nye, men den blir ikke lagt ut til folkeavstemning.

Tidligere president Alvaro Uribe, som ledet motstanden mot den opprinnelige avtalen, har bedt om at hans leir og ofrene for konflikten får litt tid til å sette seg inn i den nye avtalen før den trer i kraft.

Fikk fredsprisen



Fredsforhandlingene startet formelt opp i Oslo i 2012. Norge har sammen med Cuba fungert som tilrettelegger for fredsforhandlingene.

– Jeg er glad for at partene har kommet frem til en ny fredsavtale basert på innspillene som har kommet i den nasjonale dialogen. Avtalen representerer en ny mulighet for Colombia til å avslutte flere tiår med konflikt, sier utenriksminister Børge Brende i en pressemelding.

President Juan Manuel Santos er tildelt Nobels fredspris for 2016 for sin innsats for å komme fram til en fredelig løsning.

Regjeringen er også innstilt på å forhandle med landets nest største geriljagruppe, ELN. Disse forhandlingene er utsatt fordi ELN ennå ikke har frigitt sitt siste gissel, en tidligere folkevalgt politiker, skriver NTB. Gruppen sa nylig at de håpet å slippe ham fri denne uken.

