FARC-medlem forteller: Slik var mitt liv med geriljaen

Tidlig på 80-tallet ville den fattige bondefaren til Carmenza Castillo at datteren skulle gjøre noe spesielt med livet sitt. Hun endte opp i FARC-geriljaen.

Da colombianske Carmenza Castillo (46) var syv år levde hun sammen med familien på en liten gård, ved en liten landsby.

– En dag presset rike landeiere min far til å selge gården. Vi ble rotløse og livet ble vanskelig, sier hun til VG.

Faren til Castillo var analfabet og familien var fattig. Han fortalte at han ønsket at datteren skulle gjøre noe spesielt ut av livet sitt.

– Jeg elsket han og så opp til ham.

Hun gikk ikke på skole, men jobbet med jordbruk for å tjene penger til familien. Da hun var 14 år døde faren.

– Jeg tenkte på alle gangene han hadde fortalt om geriljaen som hadde kommet til huset for å forklare om deres kamp mot regjeringen. Jeg forsøkte meg på skole, men det gikk ikke. Geriljaen ble mitt eneste alternativ.

Intervjuet med VG er gjort over e-post. Castillo har det siste året vært aktiv som FARC-medlem i fredsprosessen i Colombia, som lørdag blir hedret med Nobels fredspris.

SNART SLUTT: FARC-krigere i nordvestlige Andes i Colombia i januar i år. Foto: Rodrigo Abd , Ap

FARC hadde på det meste om lag 20.000 soldater, og ble omtalt som den mektigste geriljagruppen på den vestlige halvkule. Borgerkrigen har kostet over 220.000 mennesker livet og tvunget 6 millioner på flukt.

Castillo sier at hun ikke hadde behov for å bære våpen eller krige. Hun jobbet til tider som sykepleier for geriljaen, og hun lærte seg også hvordan å kommunisere over radio. Ikke mange i FARC hadde peiling på teknologi og hun jobbet derfor med kommunikasjon på flere fronter i krigen.

Siden jobbet hun med datautstyr og laget propagandafilmer.

– Jeg likte å redigere filmer om oss i FARC, sier hun.

Etter over 50 år med geriljakrig forbereder de flere tusen FARC-medlemmene seg nå på et helt nytt liv, et liv i fred, utenfor jungelen og uten våpen.

LÆRER OM FRED: Geriljakrigere hører på et foredrag om fredsprosessen i februar i år. Foto: Luis Acosta , AFP

– Hva vil du kjøre nå som krigen er over?

– Jeg tenker at jeg har mye å bidra med i samfunnet. Men aller best ville det være å jobbe med film og videoredigering. Kanskje jeg kan lage en dokumentar om Colombias historie?

– Hva er din drøm?

– Jeg ønsker meg et annerledes Colombia, der barn ikke har lidd som jeg har lidd. Der barn kan gå på skolen og ikke behøver å jobbe for å overleve. Jeg drømmer om et samfunn der gamle blir godt tatt vare på, og der kvinner har de samme rettighetene som menn.

Hun legger til:

– Likevel er min aller største drøm er å gjenforenes med mine søsken som jeg forlot da jeg ble geriljamedlem i 1984.

Castillo sier hun er fornøyd med å ha dedikert livet sitt til å «kjempe for sosial rettferdighet.»

– Jeg er fornøyd med at jeg oppfylte min fars ønske om å gjøre noe annerledes med livet mitt. Nå vil jeg fortsette å bygge et nytt Colombia.