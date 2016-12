Et stønn kan ha reddet livet til Helio Zampier Neto

Da redningsmannskapet trodde alle overlevende var hentet ut av flyvraket, hørte de plutselig en lyd.

En stund trodde man at det var fem personer som overlevde flyulykken i Colombia. Seks personer hadde blitt fraktet til sykehus, men én døde under behandling.

Da redningsmannskapet hadde gitt opp håpet om å finne flere overlevende hørte de imidlertid en lyd fra vraket.

– Klokken 4.40 på morgenen hørte redningsmannskapet og politimennene som sto på vakt på ulykkesstedet et stønn fra flyvraket. De ba om total stillhet for å finne personen som skulle vise seg å bli den sjette overlevende i denne tragedien, skriver journalist Camilo Trujillo i avisen El Colombiano.

OVERLEVDE: Her er forsvarsspilleren Helio Zampier Neto på banen for Chapecoense på høsten i fjor. Foto: Nelson Almeida , AFP

Personen viste seg å være Helio Zampier Neto (31), en av stjernespillerne på det brasilianske laget Chapecoense. 19 av hans lagkamerater skal ha dødd i den forferdelige ulykken.

Det skal ha tatt 20 minutter å få ham ut av flyvrake. Han ble deretter sendt til sykehus i ambulanse.

Alvorlige skader

De andre overlevende er fotballspillerne Alan Ruschel og Jackson Ragnar Follmann, journalist Rafael Hensel, samt flyvertinne Ximena Suárez og flyteknikker Erwin Tumiri.

Marcos Danilo ble fraktet til sykehuset i live, men døde av skadene han pådro seg like etter.

Neto har pådratt seg alvorlige skader på hodet, lungene og brystkassen.

Follmann har måtte amputere sitt høyre ben og Ruschel har gjennomgått en operasjon på ryggraden.

Flypersonell Suárez og Tumiri skal ha sluppet unna med lettere skader, mens journalist Hensel skal ha flere ribbensbrudd og en delvis kollapses lunge, skriver Reuters.

Reddet eget liv

Teknikker Tumiri sier at han reddet sitt eget liv ved å følge sikkerhetsprosedyren til punkt og prikke.

– Mange passasjerer reiste seg fra setene sine og begynte å rope. Jeg la bagasjen mellom benene mine og inntok fosterstilling som anbefalt, sa han til colombianske Radio Caracol, ifølge Reuters.

Hva forårsaket ulykken?

Det har vært mange spekulasjoner om hva som forårsaket ulykken.

I et lekket lydopptak skal piloten ha uttalt at «dette flyet har store elektriske feil og er tom for drivstoff», ifølge CNN.

Sjefen for det colombianske luftfartsverket uttalte også på en pressekonferanse onsdag at hans teknikere raskt kunne slå fast at flyet ikke hadde drivstoff da det traff bakken.

Ferdskriveren og taleregistratoren, de såkalte «svarte boksene», er blitt funnet av redningsmannskapene og blir nå gjennomgått av granskerne.

