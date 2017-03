- Dere kan stole på Norge

VISTA HERMOSA(VG) I joggesko, mørkeblå diplomatbukse og hvit skjorte inntok en svett Børge Brende den colombianske jungellandsbyen med løfter om at fredsavtalen i Colombia skal gjennomføres for alt det vil koste av blodslit, tålmodighet og penger.

– Det er rørende å oppleve at det nå ser ut til at dere får en bedre hverdag. Dere skal vite at Norge vil hjelpe til at dere får deres ønsker om fred og forsoning oppfylt, fortalte den norske utenriksministeren til en lydhør landsbybefolkning og en time senere til noen hundre tidligere geriljasoldater og familiene deres.

52 år i krig



FARC-geriljaen er i disse dager i ferd med å overlate våpnene i FNs varetekt og gjøre seg klare til å tre inn i det sivile livet i Colombia etter 52 år krigstilstand med regjeringshæren som hovedfiende.

Syv millioner mennesker er internt fordrevet i landet i løpet av de fem siste tiårene. Hundretusener av mennesker har opplevd at hele familier er blitt utslettet, drept, lemlestet og voldtatt. Volden som har vært utøvd av både geriljaen og regjeringshæren har vært uten sidestykke i de latinamerikanske landet.

Brende: Jobben er ikke gjort i Colombia

I dag reiser FARC-ledere rundt om i landet sammen med representanter for regjeringen i Colombia og ber om unnskyldning for overgrepene og de traumene de har påført sin egen befolkning gjennom alle disse årene.

TAKKER BRENDE: Den tidligere geriljasoldaten i FARC, Marcella, jobber nå for hjelpe andre som i tiår har kjempet i den colombianske jungelen, å kunne innpasse seg en sivil tilværelse. Fredag møtte hun den norske utenriksministeren. Foto: HELGE MIKALSEN/ VG

Står sammen

– Derfor er det spesielt og svært oppløftende å oppleve at FARC-soldater og soldater fra regjeringen i dag står sammen om å gjennomføre første skritt i fredsavtalen og avvæpne og integrere FARC-styrkene inn i det sivile colombianske samfunnet. I denne overgangsleiren i Vista Hermosa bor de faktisk sammen i denne i de teltene som er reist, sier Børge Brende.

I fredsavtalen er det innfelt at de tidligere geriljasoldatenes familier skal få hver sin lille jordlapp.

Geriljalederen, Ivan Marques, smilte fra øre til øre da utenriksminister Børge Brende lovet å støtte til å hjelpe 7000 geriljasoldater inn det sivile samfunnet. Noen timer etter fikk Colombias president og Nobelprisvinner, Juan Manuel Santos det samme: Løfte om norsk støtte til gjennomføring av fredsavtalen.

Stor inspirasjon



– Norge har vært en stor inspirasjon, ikke bare for oss i FARC, men også for president Santos og hans regjering. Det gjelder både i fredsprosessen og i det som vi nå er nødt til å lykkes med, å gjennomføre alle punktene i fredsavtalen, sier Ivan Marques.

Han var FARC-geriljaens leder under fredsforhandlingene i den cubanske hovedstaden, Havanna, og i dag er han de facto FARCs reelle øverste leder.

Han tar imot den norske utenriksministeren i grønne høystøvler, et av varemerkene i FARCs uniform, og som de fleste av den tidligere geriljaen alltid går rundt i. Dels av praktiske årsaker i jungelområdene, men også fordi man alltid kunne gjenkjenne gerjaen på støvlene.

FARC-LAND: I Vista Hermosa styrte geriljaen mye av sin krigføring mot den colombianske hæren. Fly og helikopter tok den norske utenriksministeren, Børge Brende, inn i jungelen. Foto: HELGE MIKALSEN/VG

Det er mange skjær i sjøen før avtalen mellom FARC og regjeringen er fullendt og det blir skapt en varig fred i Colombia. Fremdeles pågår det forhandlinger med den nest største geriljabevegelsen i Colombia, ELN, og der er Norge involvert og det er ventet at det vil ta lang tid før ELNs ledere vil være fornøyd med hvordan forholdene utvikler seg i landet.

Mange tvilere



FARCs målsetting er å ta plass i parlamentet og forandre Colombia gjennom politikk og demokratiske vedtak - men dette er det mange som stiller seg tvilende til at lar seg gjennomføre.

Hverken politisk, økonomisk eller sosialt er Colombia et land som trekker i samme retning. Fredsavtalen kom i stand da regjering og parlament grep inn, etter at en folkeavstemning endte med at et flertall av de som stemte, sa nei til et samarbeid mellom myndighetene og geriljaen.

Skjær i sjøen



– Det er skjær i sjøen og utfordringer som må løses, men vi er nødt til å glede oss over det som beveger seg i riktig retning. Det kan jo alle se. Etter flere besøk i Colombia, må jeg innrømme at jeg nå er svært optimistisk på vegne av en varig fred i landet. Jeg føler at man nå har nådd fram til et punkt hvor de ikke lar seg gjøre å snu den positive utviklingen, sier Børge Brende til VG.

Til landsbybefolkningen avsluttet han med å si:

– Etter å ha opplevd så mye vondt som dere har gjennom så mange år, er det for meg en flott opplevelse å se det som nå skje. FARC leverer inn våpnene, kaster uniformene og snart vil de ta plass i det sivile livet. For meg er dette en lykkelig dag, og jeg ønsker dere lykke til med å skape et nytt Colombia.