Brende i krisemøte om Colombia i natt

Utenriksminister Børge Brende satt i natt i telefonmøte med sin colombianske ministerkollega i et desperat forsøk på å redde freden i Colombia.

Fakta om fredsavtalen i Colombia * Den venstreorienterte geriljabevegelsen Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) grep til våpen i 1964 for å kjempe for jordreformer og sosial rettferdighet. * FARC hadde på det meste rundt 20.000 menn og kvinner under våpen. * I oktober 2012 møttes FARC og utsendinger fra Colombias regjering på Hurdalsjøen Hotell. Noen uker senere innledet de fredsforhandlinger i Havanna, med Norge og Cuba som tilretteleggere. * Etter mange og lange forhandlingsrunder kunngjorde partene 24. august i år at de var enige om en fredsavtale. Avtalen ble undertegnet 26. september. * Borgerkrigen i Colombia har kostet over 220.000 mennesker livet og tvunget 6 millioner på flukt. (Kilde: NTB)

I en svært dramatisk folkeavstemning sa et knapt flertall av colombianerne søndag nei til den fremforhandlede fredsavtalen mellom regjeringen og Farc-geriljaen.

Ja-siden endte til slutt på 49,8 prosent av stemmene, mens 50,2 prosent stemte nei til avtalen. Færre enn 54.000 stemmer skilte ja- og nei-siden.



Sjokkresultatet står i skarp kontrast til meningsmålingene som har tydet på at det lå an til klart flertall for avtalen.

Svært skuffet



Norge har sammen med Cuba fungert som tilrettelegger for fredsforhandlingene som formelt startet i Oslo i 2012. Da resultatet var klart natt til mandag norsk tid tok Colombias utenriksminister umiddelbart kontakt med sin norsk kollega Børge Brende og ba om at Norge bidrar til at partene raskt kommer sammen i et forsøk på å redde den skjøre freden.

– Vår spesialutsending Dag Nylander vil i ettermiddag reise til Havana sammen med representanter for regjeringen for å møte Farc og se på mulighetene for å reforhandle avtalen, sier Brende til VG.

Han legger ikke skjul på at han er svært skuffet over resultatet.

– Partene må ta utgangspunkt i den eksisterende avtalen, og se på mulighetene for å gjøre justeringer, men det er ingen tvil om at dette blir svært, svært krevende. Det er slett ikke gitt at man kan redde dette, men vi er nødt til å gjøre et forsøk. Det vil være en tragedie for Colombia om landet igjen kastes ut i en væpnet konflikt, sier Brende.

Fortsetter samtaler



Etter det sviende nederlaget lover likevel president Juan Manuel Santos å fortsette arbeidet for varig fred i landet. Santos har nå beordret sine forhandlere om å dra tilbake til Cuba, hvor fredsavtalen ble utformet.

JUBEL Motstandere av den historiske fredsavtalen mellom den colombianske regjeringen og FARC-geriljaen, jubler for resultatet i hovedstaden Bogota. Foto: Ariana Cubillos, AP

Der skal de drøfte veien videre sammen med FARCs forhandlere.

– Jeg gir ikke opp. Jeg vil kjempe for fred til den siste dagen i min periode, sier presidenten.

Heller ikke FARC-leder Rodrigo Londoño planlegger å skrinlegge forhandlingene som følge av det overraskende resultatet.

Overfor et samlet pressekorps i hovedstaden Bogota beklaget han at «den destruktive makten til de som dyrker hat og bitterhet har påvirket meningene til det colombianske folket».

– Freden vil seire, sier FARC-lederen.

– Svært krevende



Brende understreker at det nå er avgjørende at våpenhvilen de to partene tidligere har inngått blir overholdt. Han mener det er positivt at begge parter så tydelig understreker at de vil fortsette fredsarbeidet.

SPESIALOPPDRAG: Norges spesialutsending Dag Nylander har i fire å jobbet for fred i Colombia. Mandag reiser han til Havana i et forsøk på å redde fredsavtalen. Foto: Privat.

Samtidig gjør han det klart at det ikke blir enkelt å forhandle frem en ny avtale.

– Det har tatt fire år å forhandle frem denne avtalen, som er på over 300 sider. Det er svært stor avstand mellom nei-siden og Farc. Vi må nå se på hvilket handlingsrom vi har, men det er ingen tvil om at dette blir svært krevende, gjentar Brende.

To omstridte punkter



Colombia-kjenner Richard Skretteberg i Flyktninghjelpen spådde på forhånd en svært jevn avstemning. Han mener det først og fremst er to punkter i den omfattende avtalen som har vært vanskelig å svelge for colombianerne.

– Det handler om strafferammen for lovbrudd begått under konflikten, som mange av de pårørende for ofrene mener er altfor lav og spørsmålet om politisk deltakelse for Farc. Samtidig skal vi være klar over at det er mange som har tjent på denne konflikten, ikke minst mange jordeiere har mye å tape på denne avtalen, påpeker han.

– Colombianerne har liten tiltro til det politiske systemet, men det er lagt ned mye arbeid i å innlemme sivilsamfunnet i denne prosessen og ofrene har blitt hørt. De fleste har trodd at det skulle gi avtalen den nødvendige legitimiteten, men bitterheten på begge sider er fortsatt veldig stor, sier Skretteberg.

Lav valgdeltakelse



Kun 34 prosent av colombianerne deltok i søndagens valg. Skretteberg mener den lave valgdeltakelsen kan gjøre det lettere å gjøre justeringer i avtalen.

– Et klart nei-flertall ville gjort dette enda vanskeligere. I praksis er det nå dødt løp mellom ja-siden og nei-siden, og begge parter har signalisert veldig klart at de vil fortsette samtalene. Det er positivt, men det betyr ikke at det blir enkelt å komme videre etter dette, sier Skretteberg.

– Dette er et stort nederlag for president Santos, som har investert hele sin politiske kapital i denne avtalen, påpeker han.

Førsteamanuensis Steinar Andreas Sæther ved Universitetet i Oslo mener partene ikke har noen annen mulighet enn å forhandle frem en ny avtale.

– Jeg tror ikke det er noen annen vei videre enn videre forhandlinger. Det er ingen som ønsker at man skal fortsette krigen. Man må forhandle fram en ny avtale som er strengere med tanke på straffereduksjon og straffefrihet, en ny avtale som må bli mer akseptabel for en større del av befolkningen, sier Sæther til NTB.