Alan Ruschel overlevde flyulykken i Colombia

76 personer er døde. Kun fem overlevde. En hel fotballklubb er borte.

En av dem som overlevde er Alan Luciano Ruschel (27). Han spiller på det lille brasilianske fotballaget Chapecoense.

Han var på vei til Medellín for å spille den første av to finalekamper i Copa Sudamericana onsdag kveld. Der skulle de møte colombianske Atletico Nacional. Med seg på flyet hadde han 21 lagkamerater, skriver The Guardian.

– Takk gud for at Alan er på sykehuset, sier kona hans, Alissen Ruschel, til Globo TV, ifølge BBC.

Ruschel er på lån fra klubben Internacional. Det er ikke kjent hvor skadd han er.

I tillegg til Ruschel skal også målmennene Jackson Ragnar Follmann og Marcos Danilo ha ankommet sykehuset i live, skriver luftfartsmyndighetene. Etter å ha ankommet sykehuset skal også Marcos Danilo ha dødd, ifølge en talsmann for klubben.

Journalisten Rafael Hensel, samt Ximena Suárez og Erwin Tumiri skal også være blant de overlevende.

Et bilde av Marcos Danilo og Alan Ruschel har blitt delt over tusen ganger på sosiale medier.

Et høydepunkt

Finalen i Colombia skulle være et foreløpig høydepunkt for den unge fotballklubben Chapecoense. Klubben ble stiftet for 43 år siden og rykket opp i toppdivisjonen i Brasil for første gang i 2014. Med én kamp igjen av sesongen ligger laget på 9. plass i ligaen.

For en ung klubb fra en liten by (drøyt 200 000 innbyggere) er det å komme til finalen i Copa Sudamericana stort. Turneringen er den nest viktigste cupen i Sør-Amerika og kan sammenlignes med Europaligaen i Europa.

Laget kvalifiserte seg til finalen gjennom å ha seiret mot argentinske San Lorenzo i forrige uke.

Det er ennå ikke kjent hva som forårsaket krasjet.

Tragedien

Mandag endte likevel den store oppturen i en tragedie.

– Måtte Gud være med våre atleter, støtteapparat, journalister og andre gjester som reiste med vår tropp, skriver klubben selv i en kort uttalelse.

Det Sør-Amerikanske fotballforbundet har sagt at de stopper all aktivitet.

– Det som skulle være en feiring har blitt en tragedie, har borgermester Federico Gutierrez uttalt.