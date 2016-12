Colombia raser etter at Yuliana (7) ble voldtatt og drept

Yuliana Andrea Samboni (7) ble sist sett i live søndag for snart en uke siden. Samme kveld ble hun funnet død i en luksusleilighet i den colombianske hovedstaden Bogotá.

Den lille jenta skal ha lekt utenfor hjemmet sitt i en fattig bydel utenfor Bogotá idet en fremmed mann tok tak i henne og dro henne inn i en grå bil.

Hennes 9 år gamle fetter forsøkte å stoppe ham, og slektninger skal ha løpt ut av huset da de hørte bilen, men det var for sent, skriver den colombianske avisen El Tiempo.

Funnet i luksusleilighet



Samme kveld ble den syv år gamle jenta funnet død i en luksusleilighet i hovedstaden. Ifølge myndighetene skal hun ha blitt utsatt for seksuelle overgrep, torturert og kvalt.

En 38 år gammel arkitekt, som tilhører en kjent, colombiansk familie som har tjent seg rike på eiendom, ble pågrepet kort tid etterpå. Han er nå siktet for drap, tortur, kidnapping og voldtekt.

Den grusomme saken har satt sinnene i kok i Colombia, og de siste dagene har flere hundre demonstranter tatt til gatene. Flere er redde for at Noguera, på grunn av sine kontakter, skal greie å unnslippe straff. Andre ser på saken som nok et bevis på det store skillet mellom fattig og rik i Colombia.

SORG: En venn av syv år gamle Yuliana gråter under en minneseremoni i Santa Teresita kirke i Bogotá i Colombia. Foto: Guillermo Legaria , AFP

Mobiliserer for familien



Nogueras advokat har til nå ikke villet kommentere saken, men sier at hans klient hevder han er uskyldig. Etter drapet søkte Noguera tilflukt hos en privatklinikk, der han fikk behandling for en kokainoverdose. Mandag samlet det seg en rekke demonstranter utenfor klinikken.

Samtidig mobiliserer folk i Colombia for å hjelpe familien som har mistet sin datter. Det lokale politiet har startet en innsamling for at familien skal få et nytt hus.

PROTEST: En gruppe demonstranter samlet seg tirsdag utenfor en klinikk der arkitekten som er mistenkt for drapet fikk behandling for en kokainoverdose. Foto: Fernando Vergara , AP

Yuliana ble gravlagt mandag. Samme kveld samlet naboer seg utenfor familiens hjem, der de la ned brev, blomster, fotografier og plakater.

– Hun er en fattig jente som har blitt misbrukt og drept av en person som har studert og som hadde alle mulighetene i verden, sa en kvinne til El Espectador.

Også Colombias president Juan Manuel Santos har engasjert seg i saken.

– Jeg krever, som hele det colombianske folk, at retten raskt dømmer den skyldige, sier han ifølge BBC.