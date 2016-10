Colombia innleder ny fredsdialog med FARC

Colombias president Juan Manuel Santos har formelt satt i gang nye fredsforhandlinger med FARC-geriljaen etter at fredsavtalen ble vraket i søndagens folkeavstemning.

I en TV-sendt tale sa presidenten at han har bedt regjeringens forhandlingsleder, Humberto de la Calle, om å gjenoppta arbeidet for en fredsavtale.

– Jeg har bedt ham begynne samtaler så fort som mulig for å virkeliggjøre drømmen til enhver colombianer om å få slutt på krigen med FARC, sa Santos.

Etter at folket overraskende stemte nei til den opprinnelige fredsavtalen, tok de la Calle på seg det fulle ansvaret og tilbød seg å gå av som forhandler.

– Enhver feil er mitt og bare mitt ansvar. Som følge av dette vil jeg tilby meg å gå av som delegasjonsleder, sa han. Nå har han tilsynelatende fått fornyet tillit av presidenten.

Krisemøte

Både FARC-geriljaen og regjeringen har sagt seg villige til å fortsette fredssamtalene, og begge parter har gjort det klart at våpenhvilen skal videreføres.

Allerede kort tid etter at resultatet av folkeavstemningen var klart, sa Santos at han hadde bedt sine folk om å reise til Cuba, hvor forhandlingene har foregått.

I tillegg innkalte presidenten lederne i landets politiske partier til et krisemøte for å stake ut veien videre. Da Santos ankom møtet sa han at de ville prøve å finne «enighet og fellesskap»

– Det er viktigere nå enn noen gang før, sa han.

Skal «fikse» avtalen

FARC-leder Timoleón «Timosjenko» Jiménez har også vært tydelig på at fredsforhandlingene skal fortsette og at partene skal «fikse» fredsavtalen som ble vraket av folket.

– Dette sjokkresultatet fyller oss med enda mer entusiasme, gjør oss enda mer besluttsomme. Det er ulike måter å lese dette på, og nå må vi analysere dette for å se hva som må repareres, sa Jiménez mandag, og lovte å videreføre våpenhvilen.

– Våre geriljafronter landet over vil opprettholde den bilaterale våpenhvilen, sa han.

FARC-geriljaens leder Timoleón «Timosjenko» Jiménez sier at de skal «fikse» avtalen.

Kritisk til for mange innrømmelser



50,2 prosent stemte nei til fredsavtalen i søndagens folkeavstemningen, og færre enn 54.000 stemmer skilte dermed ja- og nei-siden.

Nei-siden, med tidligere president Alvaro Uribe i spissen, mener regjeringen har gitt for mange innrømmelser til FARC. Blant annet har punktet om at tidligere medlemmer som tilstår forbrytelser slipper med samfunnstjeneste, fått kritikk.

Etter at resultatet av folkeavstemningen var klart, etterlyste Uribe «en stor nasjonal pakt», og han insisterte på «korrektiver» som garanterer respekt for grunnloven, for private bedrifter og rettferdighet uten straffefrihet, ifølge nyhetsbyrået AP.

Han sa ikke noe om hvorvidt han vil slutte seg til Santos' forsøk på å redde avtalen.

