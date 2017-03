Etterforsker WikiLeaks-publisering

CIA og FBI har innledet en etterforskning etter at WikiLeaks tirsdag publiserte dokumenter som avslører at CIA kan hacke datamaskiner, mobiltelefoner og smart-TV-er.

WikiLeaks publiserte nesten 9000 dokumenter, noe som er den til nå største mengden dokumenter som skal komme fra CIA. Lekkasjen er ifølge nettstedet bare den første i rekka.

– Denne usedvanlige samlingen, som omfatter flere hundre millioner linjer programmering, gir tilgang til hele CIAs hacking-kapasitet, skrev WikiLeaks i en pressemelding.

WikiLeaks sier at blant annet journalister kan være en målgruppe for CIA ved at både iPhone- og Android-telefoner kan infiseres.

Sensitiv informasjon



Nå akter CIA og FBI å finne ut hvordan WikiLeaks har fått tilgang til de ytterst sensitive dokumentene og om de er lekket av en utro ansatt eller av en leverandør av innkjøpte tjenester.

Ifølge nyhetskanalen CNN bekrefter myndighetene at dokumentene som WikiLeaks publiserte ser ut til å være ekte.

– Ved første øyekast ser det ut til at publikasjonene mest sannsynlig er ekte, eller inneholder mye ekte materiale. Det betyr at noen har klart å trekke ut mye data fra et hemmeligstemplet CIA-system, og de vil at verden skal vite om det, sier Nicholas Weaver til Washington Post.

Weaver, som forsker på datasikkerhet ved universitetet i Berkeley i California, sier han så langt ikke har hørt om tilfeller der WikiLeaks bevisst har gått ut med falsk informasjon.