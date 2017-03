CIA: Wiki-lekkasjen farlig for USA

WikiLeaks-lekkasjen setter amerikansk personell i fare og er til hjelp for USAs fiender, mener etterretningstjenesten CIA.

CIA og FBI har innledet en etterforskning etter at WikiLeaks tirsdag publiserte dokumenter som avslører at CIA kan hacke datamaskiner, mobiltelefoner og smart-TV-er. Også tyske myndigheter vil granske hackingen.

CIA vil ikke bekrefte at innholdet i materialet er ekte, men mener likevel at lekkasjen er alvorlig.

– Slike avsløringer setter ikke bare amerikansk personell og operasjoner i fare. De utstyrer også våre fiender med verktøy og informasjon for å skade oss, sier Heather Horniak, talsperson for CIA, til nyhetsbyrået AFP.

McCain er kritisk



Senator John McCain mener at Det hvite hus må komme på banen etter WikiLeaks-lekkasjen om at CIA kan hacke folks mobiler.

– Hvis WikiLeaks kan hacke CIA, kan de hacke hvem som helst, bemerket McCain.

McCain benytter samtidig anledningen til å gi et spark til president Donald Trumps tidligere uttalelser om at hacking kun er noe som utføres av «en sigarettrøykende fyr i underbukse som bor i kjelleren i morens hus».

Onsdag kveld melder nyhetsbyrået Reuters at amerikansk etterretning og politi har vært klar over brudd på sikkerhetsrutinene til CIA siden slutten av 2016. Ifølge Reuters har WikiLeaks sannsynligvis mottatt dokumentene fra innleide entreprenører eller konsulenter som har utført oppdrag for CIA.

Apple og Samsung



WikiLeaks publiserte nesten 9000 dokumenter, noe som er den til nå største mengden dokumenter som skal komme fra CIA. Lekkasjen er ifølge nettstedet bare den første i rekka.

– Denne usedvanlige samlingen, som omfatter flere hundre millioner linjer programmering, gir tilgang til hele CIAs hacking-kapasitet, skrev WikiLeaks i en pressemelding.

WikiLeaks sier at blant annet journalister kan være en målgruppe for CIA ved at både iPhone- og Android-telefoner kan infiseres.

Ifølge NTB skal Apple være blant selskapene som har fått sine produkter hacket av CIA. Det samme gjelder Microsoft, Google og Samsung.

CIA-hackerne har ifølge dokumentene diskutert hvordan de kan infisere datamaskiner via antivirusprogramvare. Flere produsenter er navngitt, blant dem russiske Kaspersky Lab, rumenske BitDefender, nederlandske AVG Technologies, finske F-Secure og kinesiske Rising Antivirus.

CIA-programmerere skal også ha forklart hvordan man kan få tilgang til brukernavn og passord via nettlesere som Firefox, Chrome og Internet Explorer.

En tidligere ekstern dataekspert, som tidligere har jobbet for Center for Cyber Intelligence (CCI), avdelingen i CIA med ansvar for dataovervåkning, forteller til Fox News at CIA lenge har hatt en intern database som er tilgjengelig for alle sikkerhetsklarerte. Alt i alt skal det være snakk om hele 5000 registrerte brukere som har hatt tilgang til materialet som er publisert av WikiLeaks.

Sensitiv informasjon



Nå akter CIA og FBI å finne ut hvordan WikiLeaks har fått tilgang til de ytterst sensitive dokumentene og om de er lekket av en utro ansatt eller av en leverandør av innkjøpte tjenester.

Ifølge nyhetskanalen CNN bekrefter myndighetene at dokumentene som WikiLeaks publiserte ser ut til å være ekte.

– Ved første øyekast ser det ut til at publikasjonene mest sannsynlig er ekte, eller inneholder mye ekte materiale. Det betyr at noen har klart å trekke ut mye data fra et hemmeligstemplet CIA-system, og de vil at verden skal vite om det, sier Nicholas Weaver til Washington Post.

Weaver, som forsker på datasikkerhet ved universitetet i Berkeley i California, sier han så langt ikke har hørt om tilfeller der WikiLeaks bevisst har gått ut med falsk informasjon.

FBI-direktør: – Ikke noe som heter privatliv



FBI-direktør James Comey sier at amerikanere ikke bør ha noen illusjoner om at privatlivet er hellig.

– Det finnes ikke noe som heter absolutt privatliv i Amerika, erklærte FBI-direktøren tidligere i dag under en konferanse om nettsikkerhet på Boston College.

BEKYMRET: FBI-direktør James Comey under konferansen i Boston tidligere i dag. Foto: AP

Comey var invitert for å diskutere den økte bruken av kryptering etter at varsleren Edvard Snowden, som i flere år arbeidet som datatekniker i CIA og på kontrakt for etterretningsorganisasjonen National Security Agency (NSA), avslørte sensitiv informasjon om overvåkningsmetodene til NSA i 2013.

– Men vi kan med rimelig grad forvente et privatliv i våre boliger, biler og når vi bruker teknologi. Det er dette som gjør oss til amerikanere. Regjeringen kan ikke uten videre invadere våre privatliv, understreket FBI-sjefen.

Comey understreket samtidig viktigheten av å finne en balanse mellom vanlige folks rettsmessige behov for privatliv og FBIs muligheter for å skaffe seg informasjon uten å bryte loven.

FBI-direktøren fortalte at det føderale politiet de fire siste månedene i 2016 beslagla 2800 datamaskiner, harddisker, mobiltelefoner og andre gjenstander, som kunne knyttes til kriminell virksomhet, mulig terrorisme og spionasje, men at de manglet teknologi og kunnskap til å få åpnet nesten halvparten av dem.

Tysk statsavdvokat varsler gjennomgang



Samtidig melder Newsweek at den tyske statsadvokaten akter ågjennomgå CIA-dokumentene, fordi det tidligere er blitt hevdet at CIA brukte det amerikanske konsulatet i Frankfurt som en hacker-sentral.

Innholdet i Wikileaks-dokumentene risikerer også å komplisere forholdet mellom tysk og amerikansk etterretning som nå var i ferd med å normaliseres, etter at det i 2013 ble kjent at National Security Agency (NSA) kanskje hadde avlyttet mobiltelefonen til Tysklands forbundskansler Angela Merkel.

Konsulatet i Frankfurt ble etterforsket av tyske myndigheter etter at Der Spiegel skrev at NSA kan ha overvåket landets forbundskansler i over ti år.

Tysk avis: Obama godkjente avlytting av Merkel

Merkels telefon skal ha vært oppført på en liste som «GE kansler Merkel». Ifølge nyhetsmagasinet ble denne listen satt sammen av en underavdeling av NSA, Special Collection Service (SCS).

I et dokument Spiegel hevdet stammer fra SCS, heter det at organisasjonen hadde «en ikke lovlig registrert spionavdeling» i den amerikanske ambassaden i Berlin. I det samme dokumentet slår SCS fast at det ville føre til alvorlig skade på forholdet mellom de to landene dersom dette skulle bli kjent.

I et annet hemmelig dokument fra 2010 som Spiegel siterte fra, heter det at USA skal ha hatt 80 lignende sentre over hele verden, hvorav 19 i Europa

Trump: – Jeg elsker WikiLeaks!



For øvrig kan det være greit å minne om at Trump én måned før valget i november erklærte, foran en jublende tilhørerskare i Pennsylvania: «Jeg elsker WikiLeaks!».

Men det skjedde på et tidspunkt da Trump elsket absolutt alt som kunne skade kandidaturet til Hillary Clinton, enten det var stjålet, hacket eller lekket.

DA TRUMP ELSKET WIKILEAKS: Wilkes-Barre i Pennsylvania, 10. oktober 2016. Foto: AFP

Trump oppfordret til og med russisk etterretning om å lete etter tusenvis av e-poster fra Clintons private datamaskin som ikke var overlevert til justisdepartementet.

Men nå, etter at Trump har inntatt Det hvite hus, er det ikke lenger like morsomt med lekkasjer fra den kanten.

Presidenten pleier sjelden å unnlate å kommentere aktuelle hendelser på Twitter, men i dette tilfellet er det taust.

Først ville ikke pressetalsmann Sean Spicer i Det hvite hus kommentere saken. Han henviste til at saken ennå ikke var evaluert, men kom etter en stund med en generell uttalelse.

– Dokumentene truer vår nasjonale sikkerhet. Man ser lekkasjer skje gang på gang via administrasjonen og regjeringsapparatet, og som undergraver nasjonal sikkerhet, sa Sean Spicer ifølge Washington Post.