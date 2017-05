CIA-informanter: Kina drepte eller fengslet opp mot 20 spioner på to år

Perioden 2010-2012 blir av amerikanske tjenestemenn omtalt som et av de største tilbakeslagene for CIA på flere tiår, skriver New York Times.

Ifølge den amerikanske avisen New York Times drev kinesiske myndigheter systematisk med å bryte ned CIAs spion-operasjoner i Kina ved å drepe eller fengslet 18-20 av CIAs kilder i Kina over en to-års periode fra 2010 til 2012.

Avisen siterer ti nåværende og tidligere amerikanske tjenestemenn, alle anonyme, som beskriver det som en av de største tilbakeslagene for amerikanske etterretningstjeneste på flere tiår.

Les også: Sikkerhetskilde: Tidligere MI6-spion skal ha jobbet gratis for å få ut Trump-opplysninger

En kilde ble skutt rett foran kollegaene på gårdsplassen til en regjeringsbygning, for å sende et klart signal til andre som muligens arbeidet for CIA, ifølge tre av tjenestemennene.

Dette, skriver avisen, førte til et stort tilbakeslag for et nettverk i Kina som etterretningstjenesten hadde brukt flere år på å bygge opp. Tapene blir sammenliknet med tapet av amerikanske kilder i Sovjetunionen og Russland etter at de to berømte spionene Aldrich Ames og Robert Hanssen ble avslørt.

Les også: Spion kranglet med kona – ødela nesten for D-dagen

Hverken CIA eller FBI ønsker å kommentere saken overfor New York Times eller nyhetsbyrået AP.

Tjenestemennene sier til avisen at Hva som er årsaken til at kildene ble kjent er fortsatt uklart. Noen etterforskere mener at det var en muldvarp innen CIA som fortalte kinesiske myndigheter om kildene, andre mener at Kina hadde hacket det hemmelige systemet som CIA brukte for å kommunisere med sine utenlandske.

Times skriver at FBI og CIA konkluderte i 2013 med at Kina ikke lenger hadde evnen til å identifisere amerikanske agenter.