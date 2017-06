Pinochets bødler kidnappet og drepte 377 - nå er de dømt

Deres mørke fortid under skrekkregimet til diktator Augusto Pinochet i Chile har nå innhentet 106 tidligere hemmelige politimenn.

De domfelte var delaktige i kidnapping og drap på minst 16 medlemmer av sosialistpartiet i 1974 og 1975.

I fredagens massedom i høyesteretten i Santiago, ble de tidligere agentene fra Direccion de Inteligencia Nacional (DINA), etterretningstjenesten til Augusto Pinochet (1915-2006), dømt til mellom 541 dager og 20 års fengsel av dommer Hernan Cristose, melder nyhetsbyrået Reuters.

Chilensk politi utstedte allerede i mai 2008 arrestordre på nærmere 100 tidligere medlemmer av landets militære styrker og hemmelige politi.

Avisen Santiago Times melder at flere av agentene allerede soner dommer for andre lovbrudd som ble begått mot motstandere av diktaturet under det 17 år lange terrorveldet, som varte fra 1973 til 1990.

Blant dem som alt sitter bak lås og slå, er DINAs tidligere leder, Manuel Contreras, som var sentral i jakten på opposisjonelle.

DIKTATOREN: General Augusto Pinochet inspiserer troppene i regjeringspalasset i Santiago. Foto: REUTERS

Operasjon Condor



Det hemmelige politiet i Chile samarbeidet også med nabolandene. Heksejakten på opposisjonelle på tvers av landegrensene ble kalt for «Operasjon Condor».

I en parallell rettssak i Argentina, som involverer mer enn 100 ofre for brudd på menneskerettighetene, ble 14 tidligere offiserer i militæret fredag dømt til fengsel for sin medvirkning, skriver New York Times.

En av de dømte er Reynaldo Bigone, Argentinas siste militærdiktator i 1982 og 1983, som allerede soner for brudd på menneskerettighetene.

Dette er første gang en rettsinstans i Sør-Amerika har kommet til en domsslutning som fastslår at statsledere i Argentina, Chile, Brasil, Bolivia, Paraguay og Uruguay, konspirerte og slo seg sammen på 1970- og 1980-tallet for å intensivere jakten på radikale opposisjonelle, som hadde flyktet i eksil fra sine respektive hjemland.

En rapport, utarbeidet av Unesco og den argentinske regjeringen i 2015, slår fast at minst 377 personer ble kidnappet og drept som følge av «Operasjon Condor».

1983: En gutt gråter fortvilet mens hans far blir kjørt bort i en buss av det hemmelige politiet i Santiago. Foto: AP

Hemmelige tortursentre



Under den hemmelige aksjonen, som gikk under navnet «Operasjon Colombo», ble de militante medlemmene av sosialistpartiet arrestert og overført til hemmelige tortursentre rundt omkring i Santiago. Deretter forsvant de og ble aldri senere sett i live.

Myndighetene forklarte først at de drepte sosialistene hadde flyktet fra Chile. Deretter endret myndighetene forklaring og hevdet at de var drept under interne stridigheter på venstresiden.

Under militærkuppet, som ble støttet av CIA og gjennomført i september 1973, ble den demokratisk valgte venstrekoalisjonen Unidad Popular, ledet av marxisten Salvador Allende (1908-1973), erstattet med et brutalt diktatur.

Underslo milliardbeløp



– Augusto Pinochet var ansvarlig for et av de mest brutale statskupp verden har sett. Likevel ble han støttet av sitt lands høyrepolitikere helt til de oppdaget at han også hadde underslått milliardbeløp, bemerket Norges tidligere ambassadør i Chile, Reiulf Steen (1933-2014) da Pinochet døde i 2006.

VG-kommentar: Generalens siste slag

Steen var inntil sin død gift med Inés Vargas. Hun var visejustisminister i Allendes regjering og sto på Pinochets dødsliste.

23 AUGUST 1973: General Augusto Pinochet, til venstre, poserer sammen med president Salvador Allende etter at han ble utnevnt til øverstkommanderende for hæren i Chile. Tre uker senere gjennomfører Pinochet ett kupp og avsetter Allende. Foto: AFP

Vargas kom seg imidlertid ut av Chile i siste øyeblikk, og havnet til slutt i Norge, der hun giftet med Arbeiderpartiets tidligere leder.

Nixon ville styrte Allende



USA hadde helt siden 1950-tallet forsøkt å undergrave Allendes posisjon og hindre at han kom til makten.

I oktober 1970, en måned før presidentinnsettelsen, forsøkte CIA å styrte Allende i et «preventivt kupp» etter ordre fra president Richard Nixon, men mislyktes. I etterkant støttet USA opposisjonen, og drev økonomisk boikott og svertekampanjer.

BEKYMRET USA: Cubas statsminister Fidel Castro vinker til en stor folkemengde etter et møte med Salvador Allende i november 1971. USA var på dette tidspunktet meget bekymret for at Sør-Amerika skulle falle i hendene på sosialister og kommunister. Foto: AP

Militærkuppet ble gjennomført med bombeaksjoner mot presidentpalasset La Moneda og massearrestasjoner av Allendes støttespillere.

Det var lenge uklart om Allende hadde begått selvmord eller om han ble drept i kampene etter angrepet. Etter en gjenopptakelse av saken, konkluderte høyesterett i 2014 at han hadde begått selvmord.

10 ÅRS JUBILEUM: Høsten 1983 kunne general Augusto Pinochet feire 10 år som diktator i Chile. Skrekkregimet skulle fortsatt vare ytterligere syv år før han ble avsatt. Foto: AP

Ble aldri stilt til ansvar



General Pinochet styrte Chile med jernhånd. Under hans regime døde eller forsvant mer enn 3000 personer. Tusenvis av andre, deriblant nåværende president Michelle Bachelet, ble internert uten dom og torturert - eller de dro i eksil.

Salvador Allendes datter om Pinochet: – En forferdelig hersker

Augusto Pinochet uttrykte aldri noen anger.

Han døde i desember 2006 uten noensinne å ha blitt stilt til ansvar for bruddene på menneskerettighetene, bortføringen av opposisjonelle og drapene som ble begått under hans styre.

I alt ble 28.000 chilenere torturert. Rundt 200.000 flyktet i eksil.

I dommen ble de 106 dømte politimenne dessuten dømt til å betale til sammen fem milliarder chilenske pesos, omlag 63 millioner kroner, til de etterlattes familier.