Kraftig jordskjelv sør i Chile

Et jordskjelv målt til 7,7 har rammet kysten av Chile.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Chilenske myndigheter sendte først ut et tsunamivarsel, men dette er nå avblåst. Jordskjelvet skjedde like før klokken 11.30 lokal tid.

Har evakuert kystområder

United States Geological Survey (USGS) har målt skjelvet til 7,7 på Richters skala. Skjelvet hadde sitt senter 85 kilometer sørvest for Quellon på øya Chiloe, sør for fastlandet.

Chilenske myndigheter ber folk komme seg vekk fra kysten, og har satt igang evakuering av kystområdene i flere sørlige regioner. Evakueringen er ment som en forholdsregel.

Landets president, Michelle Bachelet, skriver på Twitter at hun sender sin medfølelse til de som er berørt av jordskjelvet, og at de vanlige prosedyrene for nødsituasjoner er satt i gang.

Chile befinner seg på den såkalte «Ring of fire», som er et svært jordskjelvutsatt område på jorda. Chile har dermed en lang historie med dødelige jordskjelv, blant annet i 2010, da 524 mennesker ble drept.

«Ring of fire» strekker seg over et 40.000 kilometer langt hesteskoformet område i Stillehavet.

– En av de beste jordskjelvberedskapene i verden



– Det foreligger ikke så mye informasjon om jordskjelvet ennå, opplyser Dominik H. Lang, leder av jordskjelvrisikoavdelingen ved Norsar på Kjeller.

Han tilføyer at jordskjelvsenteret i Chile og Pacific Tsunami Warning Center fortsatt opererer med det laveste nivået av alarmberedskap.

– Men et jordskjelv med styrke 7,6 eller 7,7 er et stort skjelv. Det utløser enormt med energi. Mekanismen som kan trigge en tsunami var definitivt til stede, men siden skjelvet ble utløst så nær kysten, vil bølgene ikke få tid til å bygge seg opp, sier Lang.

Jordskjelveksperten forteller at Chile har en av de beste jordskjelvberedskapene i verden.

– Hvis du ser på landets jordskjelvhistorikk har det i nyere tid vært få dødsfall i Chile, som har svært strenge sikkerhetskrav når det gjelder oppføring av bygninger.